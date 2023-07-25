В Омске упавший с крыши дома подросток не работал на стройке, а принес еду рабочему

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Published Сегодня, 06:51
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Вчера вечером, 24 июля, в Советском округе на стройплощадке произошел несчастный случай. С крыши пятиэтажного дома по проспекту Мира, 167 Б сорвался 17-летний парень. Ранее была версия, что подросток участвовал в строительных работах, однако это не подтвердилось.
Как сообщили в региональном следкоме, школьника не нанимали, он принес родственнику еду, который работал на здании. В какой-то момент мальчик поскользнулся и сорвался.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи выясняют все обстоятельства и причины гибели несовершеннолетнего. Правоохранительные органы также проверят, насколько ответственные лица обеспечили безопасность строителям на объекте.
Отметим, что трагедия случилась в доме, где в этом году проводили капремонт торцевой стены, а также кровли. В конце июня во время сильного дождя крыша не выдержала объема воды, так что в квартирах на последнем этаже случился потоп. Жильцы дома оставляли жалобу в соцсетях. По всей видимости, после этого подрядчика привлекли к работам по устранению изъянов.