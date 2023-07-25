В Омске упавший с крыши дома подросток не работал на стройке, а принес еду рабочему

Отметим, что трагедия случилась в доме, где в этом году проводили капремонт торцевой стены, а также кровли. В конце июня во время сильного дождя крыша не выдержала объема воды, так что в квартирах на последнем этаже случился потоп. Жильцы дома оставляли жалобу в соцсетях. По всей видимости, после этого подрядчика привлекли к работам по устранению изъянов.