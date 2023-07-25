В Омске по фасаду трехэтажки прошлого века из окна начал струиться водопад

Очевидцы прислали соответствующее видео в редакцию. Позже, по их информации, последствия коммунальной аварии устранили. Известно, что этот дом возвели в 1958 году. Объект не признан аварийным, хотя минимум один повод для этого был. В прошлом году в одном из подъездов частично обрушилась кирпичная кладка.