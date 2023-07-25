В Омске по фасаду трехэтажки прошлого века из окна начал струиться водопад

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Вчера днем, 24 июля, читатели Города55 заметили странную картину в трехэтажном доме по улице Энергетиков, 29 А. С верхнего этажа лилась вода, которой, по всей видимости, в квартире было так много, что она поднялась до уровня окна.
Очевидцы прислали соответствующее видео в редакцию. Позже, по их информации, последствия коммунальной аварии устранили. Известно, что этот дом возвели в 1958 году. Объект не признан аварийным, хотя минимум один повод для этого был. В прошлом году в одном из подъездов частично обрушилась кирпичная кладка.
Ситуацию прокомментировали представители администрации Омска, подтвердив, что дом действительно не носит статус аварийного.
«В соответствии с жилищным кодексом граждане несут ответственность за содержание и ремонт общего имущества. Решение вопроса признания дома аварийным относится к компетенции общего собрания собственников помещений. Собственниками многоквартирного дома принято решение на собрании о необходимости признания дома аварийным», — сообщили в пресс-центре мэрии.
По данным администрации, собственники собирают средства для проведения экспертизы в доме. Сбор денег идет по статье «Текущий ремонт». В комментариях горожане задаются вопросом, почему дома в Омске находятся в таком плачевном состоянии, в то время как они вносят плату за содержание жилья и проведение капитального ремонта.