Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Изображение материала

В Омске по фасаду трехэтажки прошлого века из окна начал струиться водопад

25 июля 2023, 07:29
Фото: Город55
иллюстрация
В горадминистрации отреагировали на эту ситуацию.

Вчера днем, 24 июля, читатели Города55 заметили странную картину в трехэтажном доме по улице Энергетиков, 29 А. С верхнего этажа лилась вода, которой, по всей видимости, в квартире было так много, что она поднялась до уровня окна.

Очевидцы прислали соответствующее видео в редакцию. Позже, по их информации, последствия коммунальной аварии устранили. Известно, что этот дом возвели в 1958 году. Объект не признан аварийным, хотя минимум один повод для этого был. В прошлом году в одном из подъездов частично обрушилась кирпичная кладка.

Видео: предоставлено Городу55

Ситуацию прокомментировали представители администрации Омска, подтвердив, что дом действительно не носит статус аварийного.

«В соответствии с жилищным кодексом граждане несут ответственность за содержание и ремонт общего имущества. Решение вопроса признания дома аварийным относится к компетенции общего собрания собственников помещений. Собственниками многоквартирного дома принято решение на собрании о необходимости признания дома аварийным», — сообщили в пресс-центре мэрии.

По данным администрации, собственники собирают средства для проведения экспертизы в доме. Сбор денег идет по статье «Текущий ремонт». В комментариях горожане задаются вопросом, почему дома в Омске находятся в таком плачевном состоянии, в то время как они вносят плату за содержание жилья и проведение капитального ремонта.

Без окон и с разваливающимися стенами. Как омичи годами живут в аварийных домах
Узнать подробнее
«Позор». Омичи пожаловались на состояние школы, не вошедшей в программу капремонта
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Происшествия#Жалобы#Общество#Новости#Омск#Коммунальная авария#Аварийное жилье#Аварийные дома#Капремонт#Капремонт жилья#Видео
Подпишитесь
Омск vs Казань. Как чиновники отреагировали на пожар в домах, где сгорела крыша
Сегодня, 09:02
Срочно. В Омске вынесли приговор каратисту Живодеру, который издевался над малолетними детьми
Сегодня, 04:44
Мусор повсюду. Омичи пожаловались на состояние скейт-парка в центре города
Сегодня, 05:58
Омский депутат Сахань заявил о «заказных» жалобах на транспортную реформу
Сегодня, 08:10
Зарплата от 100 тысяч рублей. На «Омсктрансмаш» ищут сотни токарей и фрезеровщиков
Сегодня, 10:09
Важно. В Госдуме сегодня рассмотрят законопроект об изменении возраста призыва в армию
Сегодня, 06:30