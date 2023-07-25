В Октябрьском округе Омска построят крупный склад

Добавим, что за первое полугодие 2023 года в областном центре ввели в эксплуатацию 46 объектов капитального строительства. Были сданы 14 многоэтажек, шесть заправок, три административных объекта, столько же торговых центра и 12 производственных зданий. Кроме того, в списке сданных в эксплуатацию объектов числятся несколько гаражей, гостиница, станция техобслуживания и ресторан.