В Октябрьском округе Омска построят крупный склад

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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В Октябрьском округе появится новое складское помещение. Его возведут на улице 3-я Молодежная. Представители городского департамента архитектуры и градостроительства выдали разрешение на строительства объекта.
Как сообщают в пресс-службе администрации Омска, это будет одноэтажное здание. Согласно проектной документации, площадь склада составит 1633 кв м. Проектом строительства займется ООО «Завод Модульных Конструкций — Сибирь».
Добавим, что за первое полугодие 2023 года в областном центре ввели в эксплуатацию 46 объектов капитального строительства. Были сданы 14 многоэтажек, шесть заправок, три административных объекта, столько же торговых центра и 12 производственных зданий. Кроме того, в списке сданных в эксплуатацию объектов числятся несколько гаражей, гостиница, станция техобслуживания и ресторан.
К слову, в Омске собираются реконструировать семь объектов капитального строительства. Например, в Центральном округе закроют гостиницу и будут использовать ее помещения для жилья, а нежилой объект по улице 5-я Линия переоборудуют под детский сад.