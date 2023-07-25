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В Октябрьском округе Омска построят крупный склад

25 июля 2023, 02:58
Фото: Город55
иллюстрация
Он будет располагаться на улице 3-я Молодежная.

В Октябрьском округе появится новое складское помещение. Его возведут на улице 3-я Молодежная. Представители городского департамента архитектуры и градостроительства выдали разрешение на строительства объекта.

Как сообщают в пресс-службе администрации Омска, это будет одноэтажное здание. Согласно проектной документации, площадь склада составит 1633 кв м. Проектом строительства займется ООО «Завод Модульных Конструкций — Сибирь».

Добавим, что за первое полугодие 2023 года в областном центре ввели в эксплуатацию 46 объектов капитального строительства. Были сданы 14 многоэтажек, шесть заправок, три административных объекта, столько же торговых центра и 12 производственных зданий. Кроме того, в списке сданных в эксплуатацию объектов числятся несколько гаражей, гостиница, станция техобслуживания и ресторан.

К слову, в Омске собираются реконструировать семь объектов капитального строительства. Например, в Центральном округе закроют гостиницу и будут использовать ее помещения для жилья, а нежилой объект по улице 5-я Линия переоборудуют под детский сад.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Строительство#Город#Склад#Департамент архитектуры
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