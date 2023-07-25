В Греция цены на «люксовые» отели подскочили на 123%

Согласно отчету, представленному организацией Mabrian, специализирующейся на сборе и анализе данных в туристической сфере с базой в Испании, Греция снова заняла первое место в рейтинге стран, где наиболее сильно подорожали отели, пишет Pravda.Ru.