В Греция цены на «люксовые» отели подскочили на 123%

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Особенно заметный рост цен был зафиксирован у «люксовых» отелей. В то время как в других рассмотренных курортных направлениях рост цен не превысил 25%, в Греции цены на 5-звездочные отели возросли целых 123%.
Во Франции наблюдается небольшое снижение цен до 120 евро, что составляет 1,7% снижения. В Италии цены выросли практически на 20%, достигнув 122 евро. В Испании рост был более умеренным — 12%, со средней ценой 111 евро.