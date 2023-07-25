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Published Сегодня, 08:55

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В Греция цены на «люксовые» отели подскочили на 123%

25 июля 2023, 08:55
Согласно отчету, представленному организацией Mabrian, специализирующейся на сборе и анализе данных в туристической сфере с базой в Испании, Греция снова заняла первое место в рейтинге стран, где наиболее сильно подорожали отели, пишет Pravda.Ru.

Особенно заметный рост цен был зафиксирован у «люксовых» отелей. В то время как в других рассмотренных курортных направлениях рост цен не превысил 25%, в Греции цены на 5-звездочные отели возросли целых 123%.

Во Франции наблюдается небольшое снижение цен до 120 евро, что составляет 1,7% снижения. В Италии цены выросли практически на 20%, достигнув 122 евро. В Испании рост был более умеренным — 12%, со средней ценой 111 евро.

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