Сегодня, 25 июля, депутаты Госдумы в двух чтениях рассмотрят законопроект об изменении возраста призыва в армию. Если поправки вступят в силу, то в Вооруженные силы продолжат набирать с 18 лет, а верхнюю границу призывного возраста повысят до 30 лет. При этом постепенного переходного периода не предполагается. Закон может вступить в силу с 1 января 2024 года.