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Published Сегодня, 06:30
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Сегодня, 25 июля, депутаты Госдумы в двух чтениях рассмотрят законопроект об изменении возраста призыва в армию. Если поправки вступят в силу, то в Вооруженные силы продолжат набирать с 18 лет, а верхнюю границу призывного возраста повысят до 30 лет. При этом постепенного переходного периода не предполагается. Закон может вступить в силу с 1 января 2024 года.
В минувшую пятницу, 21 июля, поправки обсуждали в комитете Госдумы по обороне. Парламентарий Андрей Картаполов заявил, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».
Изменения в законе о военной службе обсуждают и в Совете Федерации. Так, сенатор Андрей Клишас высказался за повышение нижнего предела призывного возраста.
«Общее правило — 21 год и 30 лет — возраст призыва на срочную службу», — сообщил сенатор в своем телеграм-канале.
Напомним, что вчера, 24 июля, в России повысили предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. На минувшей неделе в Госдуме обсуждали поправки в КоАП, которые коснуться призыва на военную службу. Согласно нововведениям, штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины увеличится до 50 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу с 1 октября.