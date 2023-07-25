В Челябинске утонул 6-летний ребенок из-за купания в запрещенном месте

Тело мальчика обнаружили в воде, всего в пяти метрах от берега. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть ребенка. Следует напомнить, что родители несовершеннолетних детей несут ответственность за их безопасность и должны контролировать, куда отправляются и что делают их дети.