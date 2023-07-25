В Челябинске утонул 6-летний ребенок из-за купания в запрещенном месте

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
По информации пресс-службы Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Челябинска, несколько детей в возрасте от шести до 14 лет купались в месте, где купание было запрещено, пишет ФедералПресс.
Тело мальчика обнаружили в воде, всего в пяти метрах от берега. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть ребенка. Следует напомнить, что родители несовершеннолетних детей несут ответственность за их безопасность и должны контролировать, куда отправляются и что делают их дети.
В полиции подчеркнули, что за ненадлежащее воспитание детей предусмотрена уголовная ответственность. Такие трагедии подчеркивают важность соблюдения правил безопасности и необходимость строгого контроля над местами, где купание запрещено, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.