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Published Сегодня, 09:15

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Updated Сегодня, 09:17

В Челябинске утонул 6-летний ребенок из-за купания в запрещенном месте

25 июля 2023, 09:15
На Первом озере в Челябинске произошла трагическая гибель 6-летнего ребенка.

По информации пресс-службы Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Челябинска, несколько детей в возрасте от шести до 14 лет купались в месте, где купание было запрещено, пишет ФедералПресс.

Тело мальчика обнаружили в воде, всего в пяти метрах от берега. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть ребенка. Следует напомнить, что родители несовершеннолетних детей несут ответственность за их безопасность и должны контролировать, куда отправляются и что делают их дети.

В полиции подчеркнули, что за ненадлежащее воспитание детей предусмотрена уголовная ответственность. Такие трагедии подчеркивают важность соблюдения правил безопасности и необходимость строгого контроля над местами, где купание запрещено, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.

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