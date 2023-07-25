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Умер Семен Каминский — писатель, режиссер и автор песен

25 июля 2023, 20:23
Семен Каминский, который был не только писателем, но также режиссером и автором песен, скончался в возрасте 83 лет. Сообщение об этом поступило от ветеранов студенческого театра эстрадных миниатюр КАИ (СТЭМ), где он работал художественным руководителем.

В его сообщении сказано, что Семен Каминский останется в памяти своих друзей и поклонников как творческая личность, готовая всегда помочь. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Театр информ».

Как отметили авторы статьи, Каминский был известным специалистом, который смог объединить талантливых артистов, певцов и художников. Многие из его сторонников стали популярными и пользуются любовью публики.

Семен Каминский сотрудничал с такими известными артистами, как Валерий Леонтьев и Людмила Гурченко. Он также был руководителем музыкальной группы «Трижды три», режиссером и автором программ «Верные сердца» и «Галактика», а также активно работал в оркестре Лундстрема.

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