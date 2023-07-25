Умер Семен Каминский — писатель, режиссер и автор песен

Семен Каминский, который был не только писателем, но также режиссером и автором песен, скончался в возрасте 83 лет. Сообщение об этом поступило от ветеранов студенческого театра эстрадных миниатюр КАИ (СТЭМ), где он работал художественным руководителем.