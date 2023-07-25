Умер Семен Каминский — писатель, режиссер и автор песен

Posted Сегодня, 20:23
Published Сегодня, 20:23
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
В его сообщении сказано, что Семен Каминский останется в памяти своих друзей и поклонников как творческая личность, готовая всегда помочь. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Театр информ».
Как отметили авторы статьи, Каминский был известным специалистом, который смог объединить талантливых артистов, певцов и художников. Многие из его сторонников стали популярными и пользуются любовью публики.
Семен Каминский сотрудничал с такими известными артистами, как Валерий Леонтьев и Людмила Гурченко. Он также был руководителем музыкальной группы «Трижды три», режиссером и автором программ «Верные сердца» и «Галактика», а также активно работал в оркестре Лундстрема.