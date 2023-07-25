У Олега Золотова стало одной фирмой больше

«Модулор» — это микропредприятие, в котором работает 1 человек. Его специализация — «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Пост директора с 2020 года занимает Людмила Мальцева (возможно, родственница предыдущего владельца), но вполне возможно, что Золотов возглавит эту фирму сам.