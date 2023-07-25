Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Изображение материала

У Олега Золотова стало одной фирмой больше

25 июля 2023, 12:00
Фото: 1MI
иллюстрация
Бизнесмен купил у семьи Мальцевых микропредприятие «Модулор».

У общества с ограниченной ответственностью «Модулор», зарегистрированного в Омске, сменился владелец. Уставный капитал фирмы полностью перешел от Владимира Мальцева к Олегу Золотову — известному бизнесмену, которому принадлежит, в частности, завод строительных конструкций №1.

«Модулор» — это микропредприятие, в котором работает 1 человек. Его специализация — «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Пост директора с 2020 года занимает Людмила Мальцева (возможно, родственница предыдущего владельца), но вполне возможно, что Золотов возглавит эту фирму сам.

В уставном капитале «Модулора» 25 001 рубль. Его доходы за прошлый год составили почти полтора млн рублей, стоимость активов превышает 10 млн.

Омский строитель Олег Золотов продал две своих компании
Узнать подробнее
#Покупка фирм#Бизнес#Новости#Олег Золотов#Николай Эйхвальд
Подпишитесь
Рейдерский захват. Как в омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
Сегодня, 12:06
Омск vs Казань. Как чиновники отреагировали на пожар в домах, где сгорела крыша
Сегодня, 09:02
Мусор повсюду. Омичи пожаловались на состояние скейт-парка в центре города
Сегодня, 05:58
Омский депутат Сахань заявил о «заказных» жалобах на транспортную реформу
Сегодня, 08:10
Зарплата от 100 тысяч рублей. На «Омсктрансмаш» ищут сотни токарей и фрезеровщиков
Сегодня, 10:09
Важно. В Госдуме сегодня рассмотрят законопроект об изменении возраста призыва в армию
Сегодня, 06:30