У Олега Золотова стало одной фирмой больше

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
У общества с ограниченной ответственностью «Модулор», зарегистрированного в Омске, сменился владелец. Уставный капитал фирмы полностью перешел от Владимира Мальцева к Олегу Золотову — известному бизнесмену, которому принадлежит, в частности, завод строительных конструкций №1.
«Модулор» — это микропредприятие, в котором работает 1 человек. Его специализация — «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Пост директора с 2020 года занимает Людмила Мальцева (возможно, родственница предыдущего владельца), но вполне возможно, что Золотов возглавит эту фирму сам.
В уставном капитале «Модулора» 25 001 рубль. Его доходы за прошлый год составили почти полтора млн рублей, стоимость активов превышает 10 млн.