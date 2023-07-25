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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

Трагическое падение 2-летнего ребенка из окна многоэтажки в Зауралье

25 июля 2023, 09:03
В областном центре Зауралья произошло страшное происшествие: 2-летний ребенок выпал из окна многоквартирного дома.

Следователи начали работать на месте происшествия, и ведется доследственная проверка по этому делу. Инцидент произошел в одной из многоэтажных зданий на улице Дзержинского. Сотрудник городского следственного отдела принялся устанавливать обстоятельства случившегося, пишет ФедералПресс.

Это не первый случай подобного рода в регионе. Ранее в Кургане, 5 июля, 2-летний мальчик выпал из окна второго этажа дома по улице Кирова и был госпитализирован с травмами.

Зауральский уполномоченный по правам ребенка, Алена Лопатина, отметила основные причины таких несчастных случаев и предложила советы, как обезопасить детей и предотвратить подобные трагедии.

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