Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Изображение материала

Связь на «Ритме» обеспечила передвижная базовая станция «Мегафона»

25 июля 2023, 10:43
Фото: vk.com/forum_ritm
Дополнительное телеком-оборудование повысило среднюю скорость мобильного интернета до 20 Мбит/сек.

Молодежный форум «Ритм» проходил в Саргатском районе Омской области на базе детского лагеря «Березовая роща», который расположен в селе Андреевка. Чтобы добраться до него от Омска требуется приблизительно 2 часа. В течение недели оборудование МегаФона обеспечивало мобильным интернетом 4G и современными голосовыми вызовами VoLTE участников форума из разных регионов страны и ближнего зарубежья. По данным оператора, в часы наибольшей нагрузки на сеть абоненты выкачивали до 6 тысяч мегабайт в час.

Самые яркие моменты мероприятия гости транслировали онлайн в социальных сетях и блогах, отправляли фото и видео через мессенджеры с мастер-классов и творческих мастерских. В заключительный день «Ритма», рассказывая о самых запоминающихся моментах, абоненты компании проговорили около 1000 минут.

Для того чтобы участники могли комфортно пользоваться всеми услугами связи, МегаФон развернул передвижную базовую станцию в месте максимальной концентрации участников — неподалёку от озера. Комплекс сотовой связи был организован на базе блок-контейнера, который снабжен телескопической антенной мачтой, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 10 километров. Подготовку такого оборудования к работе проводят два специалиста в течение трёх часов. Для обслуживания станции не требуется постоянного присутствия связистов, управлять процессами можно дистанционно. Кроме того, станция способна работать автономно даже без подключения к электросети и волоконно-оптическим линиям связи.

«Передвижные станции мобильной связи широко используются операторами при проведении массовых мероприятий. Это удобный и оперативный способ обеспечить связью значительное число пользователей даже в труднодоступных локациях, где покрытия нет вообще. „Ритм“ проходит в одном из таких мест, в отдалении от крупных городов, поэтому мы уже не первый год разворачиваем для его участников и организаторов мобильную базовую станцию, — говорит директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин. — Наши инженеры запустили оборудование в работу заранее, чтобы к моменту сбора участников сеть 4G была доступна каждому нашему абоненту».
#Омск#Омская область#Общество
Подпишитесь
Омск vs Казань. Как чиновники отреагировали на пожар в домах, где сгорела крыша
Сегодня, 09:02
Срочно. В Омске вынесли приговор каратисту Живодеру, который издевался над малолетними детьми
Сегодня, 04:44
Мусор повсюду. Омичи пожаловались на состояние скейт-парка в центре города
Сегодня, 05:58
Омский депутат Сахань заявил о «заказных» жалобах на транспортную реформу
Сегодня, 08:10
Зарплата от 100 тысяч рублей. На «Омсктрансмаш» ищут сотни токарей и фрезеровщиков
Сегодня, 10:09
Важно. В Госдуме сегодня рассмотрят законопроект об изменении возраста призыва в армию
Сегодня, 06:30