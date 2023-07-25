Связь на «Ритме» обеспечила передвижная базовая станция «Мегафона»

Для того чтобы участники могли комфортно пользоваться всеми услугами связи, МегаФон развернул передвижную базовую станцию в месте максимальной концентрации участников — неподалёку от озера. Комплекс сотовой связи был организован на базе блок-контейнера, который снабжен телескопической антенной мачтой, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 10 километров. Подготовку такого оборудования к работе проводят два специалиста в течение трёх часов. Для обслуживания станции не требуется постоянного присутствия связистов, управлять процессами можно дистанционно. Кроме того, станция способна работать автономно даже без подключения к электросети и волоконно-оптическим линиям связи.