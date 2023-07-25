Связь на «Ритме» обеспечила передвижная базовая станция «Мегафона»

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
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Updated Сегодня, 10:46
Молодежный форум «Ритм» проходил в Саргатском районе Омской области на базе детского лагеря «Березовая роща», который расположен в селе Андреевка. Чтобы добраться до него от Омска требуется приблизительно 2 часа. В течение недели оборудование МегаФона обеспечивало мобильным интернетом 4G и современными голосовыми вызовами VoLTE участников форума из разных регионов страны и ближнего зарубежья. По данным оператора, в часы наибольшей нагрузки на сеть абоненты выкачивали до 6 тысяч мегабайт в час.
Самые яркие моменты мероприятия гости транслировали онлайн в социальных сетях и блогах, отправляли фото и видео через мессенджеры с мастер-классов и творческих мастерских. В заключительный день «Ритма», рассказывая о самых запоминающихся моментах, абоненты компании проговорили около 1000 минут.
Для того чтобы участники могли комфортно пользоваться всеми услугами связи, МегаФон развернул передвижную базовую станцию в месте максимальной концентрации участников — неподалёку от озера. Комплекс сотовой связи был организован на базе блок-контейнера, который снабжен телескопической антенной мачтой, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 10 километров. Подготовку такого оборудования к работе проводят два специалиста в течение трёх часов. Для обслуживания станции не требуется постоянного присутствия связистов, управлять процессами можно дистанционно. Кроме того, станция способна работать автономно даже без подключения к электросети и волоконно-оптическим линиям связи.
«Передвижные станции мобильной связи широко используются операторами при проведении массовых мероприятий. Это удобный и оперативный способ обеспечить связью значительное число пользователей даже в труднодоступных локациях, где покрытия нет вообще. „Ритм“ проходит в одном из таких мест, в отдалении от крупных городов, поэтому мы уже не первый год разворачиваем для его участников и организаторов мобильную базовую станцию, — говорит директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин. — Наши инженеры запустили оборудование в работу заранее, чтобы к моменту сбора участников сеть 4G была доступна каждому нашему абоненту».