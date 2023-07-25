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Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов скончался на приеме у врача

25 июля 2023, 20:25
Михаил Мамедов, режиссер популярного сериала «Улицы разбитых фонарей», скончался в московской поликлинике на приеме у врача.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ИА «Регнум».

Мамедов явился в поликлинику вместе со своей супругой, Людмилой. В ходе приема здоровье режиссера резко ухудшилось, и он потерял сознание. Медики немедленно вызвали бригаду скорой помощи в попытке вернуть его к жизни. Однако помочь Мамедову уже не смогли.

Режиссеру был 71 год. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Данные о происшествии переданы в правоохранительные органы, которые проведут расследование случившегося.

Михаил Мамедов — выдающийся деятель искусств России. Он работал режиссером в Маяковском театре и Театре Луны, а также снял несколько известных фильмов и сериалов. Среди его работ — «Паутина-1. Расплата», «Такова жизнь», «Улицы разбитых фонарей — 8. Карта смерти» и другие.

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