Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов скончался на приеме у врача

Posted Сегодня, 20:25
Published Сегодня, 20:25
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ИА «Регнум».
Мамедов явился в поликлинику вместе со своей супругой, Людмилой. В ходе приема здоровье режиссера резко ухудшилось, и он потерял сознание. Медики немедленно вызвали бригаду скорой помощи в попытке вернуть его к жизни. Однако помочь Мамедову уже не смогли.
Режиссеру был 71 год. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Данные о происшествии переданы в правоохранительные органы, которые проведут расследование случившегося.
Михаил Мамедов — выдающийся деятель искусств России. Он работал режиссером в Маяковском театре и Театре Луны, а также снял несколько известных фильмов и сериалов. Среди его работ — «Паутина-1. Расплата», «Такова жизнь», «Улицы разбитых фонарей — 8. Карта смерти» и другие.