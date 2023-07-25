Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов скончался на приеме у врача

Мамедов явился в поликлинику вместе со своей супругой, Людмилой. В ходе приема здоровье режиссера резко ухудшилось, и он потерял сознание. Медики немедленно вызвали бригаду скорой помощи в попытке вернуть его к жизни. Однако помочь Мамедову уже не смогли.