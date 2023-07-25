Рейдерский захват. Как в омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию

Конечно, говорить о единодушии не приходится. Часть омичей, проживающих в близлежащих поселках, до сих пор не верят, что здесь появится порт. Юрия Рыжевского, владеющего «Гидротранссервисом» они хвалят за построенную дорогу (которая уже, правда, от передвигающихся по ней грузовиков начала разрушаться), а еще верят в обещания бизнесмена о строительстве пляжа. При этом с теми, кого соседство с масштабной стройкой не устраивает, предприниматель отказывается лично встречаться.