Рейдерский захват. Как в омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Неделю назад Город55 писал о строительстве причальной стенки в районе улицы 5-й Просторной в Ленинском округе. Проект, который собирается реализовать зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания «Гидротранссервис» (основал ее житель Омской области), получил положительное заключение экспертизы.
На деле же все оказалось не так гладко. В редакцию Города55 обратились жители коттеджного поселка «Просторный», которые рассказали и показали, какими последствиями для них обернулась стройка и деятельность «Гидротранссервиса».
«Просторный» соседствует с поселками «Черемушки», «Светлый» и несколькими СНТ. Семьи, переехавшие сюда несколько лет назад, долгое время жили в идиллии: микрорайон находится в черте города, но в то же время здесь был чистый воздух, радовало и наличие реки Иртыш в 500 метрах от коттеджного поселка.
Теперь же жители коттеджного поселка всего этого лишились, так как «Гидротранссервис» во главе с Юрием Рыжевским, ранее работавший на земельном участке 55:36:000000:824 на расстоянии 1000 метров от поселков, перебрался значительно ближе.
Компании одобрили выполнение инвестиционного проекта по созданию логистического центра по хранению, перевалке, транспортировке внутренним водным транспортом и реализации нерудных строительных материалов. По заданию ООО «Гидротранссервис» земельный участок 55:36:200401:417, изначально предназначенный для строительства физкультурно-оздоровительных сооружений, размежевали на несколько участков помельче. И по распоряжению губернатора Александра Буркова от 17 июня 2022 года №90-р фирма без проведения торгов получила участки с кадастровыми номерами 55:36:200401:1649, 55:36:200401:1650, 55:36:200401:1651, 55:36:200401:1652 в аренду сроком на шесть лет.
При этом границы участков 55:36:200401:1649, 55:36:200401:1650 совпадают с территорией с кадастровым номером 55:36:200401:417. Только первые предназначены под склады, а последний — для физкультурно-оздоровительных сооружений. Остается загадкой, как можно их совмещать.
Кстати, из ответа Управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны РФ (далее — УЛХиП) выяснилось, что земельные участки с номерами 55:36:200401:1649, 55:36:200401:1650, 55:36:200401:1651, 55:36:200401:1652 (которые сейчас и застраиваются) входят в границы Новосибирского лесничества Минобороны России, и оно, естественно, не предоставляло их в аренду.
«Учреждением, в связи с отсутствием необходимых полномочий выступать с исками в защиту права федеральной собственности на не закрепленные за ним земли в границах военных лесничеств, направлено обращение в Военную прокуратуру с предложением о совместной судебной работе по рассматриваемому вопросу», — обозначили свою позицию в УЛХиП.
Получается, что для реализации инвестиционного проекта ООО «Гидротранссервис» предоставили землю, которая находится в федеральной собственности, и без ведения Минобороны.
Упомянутые выше участки относятся к подзоне производственной зоны П-1.1 и, согласно постановлению главного санитарного врача РФ, первому классу вредности санитарно-защитной зоны. Для промышленных объектов и производств первого класса размер санитарно-защитных зон должен быть не менее 1000 м. Однако в случае с поселком «Просторный» и строящимся логистическим центром (по сути, портом) безопасное расстояние не соблюдается.
«Гидротранссервис» возвел бетонный забор, простирающийся на много километров, засыпал ручей, который отводил грунтовые и талые воды. Теперь жители домов переживают, что следующей весной их ждет неизбежное подтопление.
Вместе с выросшим забором появились и другие проблемы: проход к реке уже ограничен, к тому же сооружение манит детей, которые залезают на бетонные плиты.
«Нам раньше говорили, что забор дойдет только до домов и проход к речке останется. А месяца два назад забор продлили и преградили тем самым доступ жильцам. Теперь там все отсыпают, ровняют, а мы здесь остаемся», — рассказала Городу55 омичка Динара Сушко.
Люди не могут открыть окна из-за стройки, переместившейся практически под окна домов в «Просторном», и круглосуточного шума от работающей техники. В пятницу, 21 июля, в микрорайон ночью приезжали сотрудники Роспотребнадзора для проведения замеров шума, но результаты пока неизвестны.
Каждое утро при этом возле песчаного карьера спешащие на работу омичи застают очереди из КамАЗов. Вероятно, когда логистический центр построят, они будут образовываться уже на въезде в поселок «Просторный».
Интересна позиция городской администрации по построенному «Гидротранссервисом» забору. 30 ноября 2022 года в департаменте имущественных отношений говорили, что не выдавали компании ордер на проведение земляных работ. Но в июне 2023-го, наоборот, заявили, что забор защищает жителей поселков от шума и пыли (только с учетом того, что шум и грохот от работающей техники есть, видимо, сооружение не справляется со своей задачей).
Первое обращение в прокуратуру Владислав Шиман от имени собственников, которых не устраивала ситуация со строительством порта по соседству с жилыми домами, написал в октябре прошлого года. Тогда омскому межрайонному природоохранному прокурору А. М. Клевакину поручили провести проверку действий ООО «Гидротранссервис» при ведении хозяйственной деятельности на правом берегу Иртыша. В итоге природоохранный прокурор порекомендовал обратиться в другие госорганы — Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Росреестр и Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
«Поскольку в вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных нарушениях закона, фактах непринятия мер со стороны органов государственного контроля (надзора), основания для принятия мер прокурорского реагирования в данной части в настоящее время отсутствует», — гласит ответ Клевакина.
После этого за последние 10 месяцев были отписки от Омской межрайонной природоохранной прокуратуры, депимущества, департамента контроля городской администрации, минприроды, минэкономики, мэра Омска, аппарата губернатора и правительства Омской области, часто повторяющие друг друга.
В ходе многочисленных проверок факты нарушений все-таки выявлялись. Так, во время выездного обследования специалистами минприроды 16 ноября 2022-го «установлено уничтожение среды обитания объектов животного мира при уничтожении почвы, подстилки (в составе почвы) на земельном участке площадью 16 653 кв. м». 28 ноября прошлого года компания «Гидротранссервис» получила от Росприроднадзора предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.
Еще один интересный момент выяснился из ответа Роспотребнадзора от 19 декабря 2022 года. Земельные участки, которые фирма Юрия Рыжевского получила в аренду под инвестиционный проект, попадают во второй и третий пояса зоны санитарной охраны водозабора «Заря», водозабора «Падь», а также водозабора на реке Иртыш в селе Троицком Омского района.
«В соответствии с п. 3.3, 2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02, все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории зон санитарной охраны допускаются по согласованию с территориальным органом Управления Роспотребнадзора при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора», — уточнили в ведомстве.
Во время очередной выездной проверки 13 марта 2023 года зафиксировали, что часть бетонного забора все-таки находится на участке, где ее не должно быть. Да и на выданных в аренду территориях ведется активная работа: выравнивание поверхности, рыхление и планировка донных грунтов, завезенных и размещенных в 2022 году, а в границах водоохранной зоны Иртыша располагался гусеничный экскаватор, принадлежащий ООО «Гидротранссервис», что, конечно, запрещено и является нарушением п. 4. ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ.
«В отношении ООО „Гидротранссервис“ природоохранным прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ», — следует из ответа омской межрайонной природоохранной прокуратуры от 28 марта 2023 года.
Один из последних ответов жители «Просторного» получили 30 июня 2023 года от первого зампредседателя облправительства Дмитрия Ушакова (личная встреча с ним состоялась 6 июня). Написанное, впрочем, не пролило свет на все заданные вопросы.
В частности, в нем говорится, что в настоящее время непрерывные технологические процессы, связанные с деятельностью ООО «Гидротранссервис», на земельных участках не осуществляются по причине отсутствия на них причальной стенки, необходимой для проведения погрузочно-разгрузочных работ судов (вот только 19 июля получено положительное заключение на проект строительства причальной стенки, а значит дело осталось за малым).
На днях жители поселка снова подали коллективную жалобу на имя врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. Они надеются добиться хоть какой-то помощи в разрешении ситуации, которая сложилась еще при прежнем губернаторе Александре Буркове.
«Когда „Гидротранссервис“ был на прошлом участке, это еще не так мешало. Главное было, чтобы ночью не работали. Но теперь… К такому повороту мы не готовились. С 8 утра начинают ездить и греметь. Я каждый день в компанию звоню, меня уже по голосу узнают. Скоро с вилами будем готовы пойти туда», — рассказал Владислав Шиман.
По словам местных жителей, участковый тоже ничем не может им помочь.
«Полиция стесняется и не заходит на территорию „Гидротранссервиса“. Нам говорят: „Вы же знаете, что он тут давно работает, что он тут хозяин“», — отметила одна из жительниц коттеджного поселка «Просторный».
Конечно, говорить о единодушии не приходится. Часть омичей, проживающих в близлежащих поселках, до сих пор не верят, что здесь появится порт. Юрия Рыжевского, владеющего «Гидротранссервисом» они хвалят за построенную дорогу (которая уже, правда, от передвигающихся по ней грузовиков начала разрушаться), а еще верят в обещания бизнесмена о строительстве пляжа. При этом с теми, кого соседство с масштабной стройкой не устраивает, предприниматель отказывается лично встречаться.
В последнем обращении жители поселков «Просторный» и «Черемуховское» в очередной раз описали все, что их беспокоит, и попросили врио губернатора организовать публичные слушания и общественные обсуждения по инвестпроекту строительства порта (такой опыт обсуждения и последующего изменения проекта недавно применялся при строительстве Северного обхода), выехать на фактическое место строительства порта для встречи с гражданами и зафиксировать лично имеющиеся нарушения прав проживающих здесь граждан, а также принять меры по демонтажу бетонного забора на арендованных ООО «Гидротранссервис» участках.
Будут ли услышаны многочисленные жалобы омичей — увидим в скором времени. По крайней мере, уже назначена встреча с первым зампредседателя облправительства Валерием Бойко, а Владислав Шиман от лица собственников готовит обращения к министру обороны РФ Сергею Шойгу и главе следкома РФ Александру Бастрыкину.