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Развитие образования и школьной медицины: ЕР подвела итоги работы за 6 месяцев

25 июля 2023, 18:41
Фото: er.ru
«Единая Россия» отчиталась об итогах работы фракции партии в весеннюю сессию в нижней палате российского парламента.

Как отметили участники встречи, партией было инициировано 40% законов в Госдуме, которые выполняют поручения президента РФ по поддержке участников специальной военной операции и их семей, семей с детьми и социально незащищенных категорий, обеспечению обороноспособности страны и ее технологического суверенитета.

«Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели в том числе на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению президента», — заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, за шесть месяцев «Единая Россия» существенно укрепила статус и господдержку бойцов и их семей. Кроме того, были закрыты некоторые пробелы, вскрытые СВО. Он отметил, что в этой работе принимали участие все депутаты фракции. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Наиболее важными решениями, принятыми во время весенней сессии, Андрей Турчак назвал наделение статусом ветеранов боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года. Отдельно секретарь генсовета отметил введение бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей, а также упрощение порядка признания участников специальной военной операции без вести пропавшими и умершими. Также он рассказал и о новых льготах для участников СВО и их детей при поступлении в вузы. Отныне они могут пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах, а также поступать на бюджетные места в рамках отдельной квоты.

Вместе с тем приоритетной задачей «Единой России» оставалось исполнение народной программы партии.

«Для её реализации были приняты законы о развитии школьной медицины, бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам, поддержке спортивных тренеров, защите граждан от незаконных действий коллекторов, введении заброшенного имущества в оборот, повышении безопасности газового оборудования в МКД и многие другие», — указал Турчак.

Как информирует сайт партии ER.RU, «Единая Россия» помогла создать единую цифровую платформу в социальной сфере. Инициатива направлена на переход к беззаявительному порядку предоставления многих мер соцподдержки.

Также Андрей Турчак указал, что некоторые законопроекты были направлены на поддержку материнства и детства. Введен запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, расширена возможность использования маткапитала, от налогов освобождены средства матподдержки учащимся в трудной жизненной ситуации.

Другим основным направлением работы фракции стала поддержка семей, воспитывающих детей. В частности, партия добилась отмены НДФЛ при продаже земельных участков для семей с детьми. Также ведется работа над расширением гарантий для детей с особенностями развития и детей-сирот, изучаются другие инициативы.

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