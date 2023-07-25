Развитие образования и школьной медицины: ЕР подвела итоги работы за 6 месяцев

Наиболее важными решениями, принятыми во время весенней сессии, Андрей Турчак назвал наделение статусом ветеранов боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года. Отдельно секретарь генсовета отметил введение бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей, а также упрощение порядка признания участников специальной военной операции без вести пропавшими и умершими. Также он рассказал и о новых льготах для участников СВО и их детей при поступлении в вузы. Отныне они могут пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах, а также поступать на бюджетные места в рамках отдельной квоты.