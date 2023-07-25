Развитие образования и школьной медицины: ЕР подвела итоги работы за 6 месяцев

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Как отметили участники встречи, партией было инициировано 40% законов в Госдуме, которые выполняют поручения президента РФ по поддержке участников специальной военной операции и их семей, семей с детьми и социально незащищенных категорий, обеспечению обороноспособности страны и ее технологического суверенитета.
«Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели в том числе на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению президента», — заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
По его словам, за шесть месяцев «Единая Россия» существенно укрепила статус и господдержку бойцов и их семей. Кроме того, были закрыты некоторые пробелы, вскрытые СВО. Он отметил, что в этой работе принимали участие все депутаты фракции. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Наиболее важными решениями, принятыми во время весенней сессии, Андрей Турчак назвал наделение статусом ветеранов боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года. Отдельно секретарь генсовета отметил введение бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей, а также упрощение порядка признания участников специальной военной операции без вести пропавшими и умершими. Также он рассказал и о новых льготах для участников СВО и их детей при поступлении в вузы. Отныне они могут пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах, а также поступать на бюджетные места в рамках отдельной квоты.
Вместе с тем приоритетной задачей «Единой России» оставалось исполнение народной программы партии.
«Для её реализации были приняты законы о развитии школьной медицины, бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам, поддержке спортивных тренеров, защите граждан от незаконных действий коллекторов, введении заброшенного имущества в оборот, повышении безопасности газового оборудования в МКД и многие другие», — указал Турчак.
Как информирует сайт партии ER.RU, «Единая Россия» помогла создать единую цифровую платформу в социальной сфере. Инициатива направлена на переход к беззаявительному порядку предоставления многих мер соцподдержки.
Также Андрей Турчак указал, что некоторые законопроекты были направлены на поддержку материнства и детства. Введен запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, расширена возможность использования маткапитала, от налогов освобождены средства матподдержки учащимся в трудной жизненной ситуации.
Другим основным направлением работы фракции стала поддержка семей, воспитывающих детей. В частности, партия добилась отмены НДФЛ при продаже земельных участков для семей с детьми. Также ведется работа над расширением гарантий для детей с особенностями развития и детей-сирот, изучаются другие инициативы.