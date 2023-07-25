Пьяный омич на Porsche Cayenne, украденный конь и мусор в центре города. Омск сегодня

Житель деревни Константиновка обратился в полицию с заявлением о краже коня. Он сообщил, что животное было привязано к забору напротив дома, но по каким-то причинам пропало. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что незадолго до происшествия в деревню приезжал незнакомый автомобиль. Его водитель рассказал, что привез в населенный пункт 31-летнего жителя Исилькуля. Именно он стал главным подозреваемым. Пресс-служба управления МВД отмечает, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, однако была ли это кража коня полиция не уточняет.