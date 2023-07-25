Пьяный омич на Porsche Cayenne, украденный конь и мусор в центре города. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Новость №1. Пьяный омич на Porsche Cayenne снес бетонный забор в Называевском районе
Вчера вечером, 24 июля, в Называевске Омской области 47-летний водитель на Porsche Cayenne снес бетонное ограждение, сообщили в пресс-службе региональной полиции. Мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. Показания алкотестера составили 0,973 мг/л, водитель с результатами медицинского освидетельствования согласился. Также в салоне находились два пассажира, мужчины ехали из Называевска в Исилькуль. К счастью, никто не пострадал, помощь врачей не потребовалась.
Новость №2. Внимание, пропал конь! В Омской области у местного жителя ночью украли животное
Житель деревни Константиновка обратился в полицию с заявлением о краже коня. Он сообщил, что животное было привязано к забору напротив дома, но по каким-то причинам пропало. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что незадолго до происшествия в деревню приезжал незнакомый автомобиль. Его водитель рассказал, что привез в населенный пункт 31-летнего жителя Исилькуля. Именно он стал главным подозреваемым. Пресс-служба управления МВД отмечает, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, однако была ли это кража коня полиция не уточняет.
Новость №3. Мусор повсюду. Омичи пожаловались на состояние скейт-парка в центре города
Омичи обратили внимание на неубранную территорию скейт-парка на улице Бударина. Видео со спортивной площадки появилось сегодня, 25 июля, в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области». В ролике видно, что урны в скейт-парке переполнены, а фантики, бутылки и обертки валяются на тротуаре. Пользователи социальных сетей предположили, что если добавить в общественном пространстве больше мусорных контейнеров, то проблема исчезнет. В администрации Омска рассказали, кто должен следить за территорией комплекса.