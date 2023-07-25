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Продолжается прием заявок на участие в Первом региональном фестивале рекламы

25 июля 2023, 09:59
Фото: АКАР
В Екатеринбурге 14 сентября пройдет награждение победителей Первого регионального фестиваля рекламы. Эксперты оценят наиболее интересные рекламные кампании, реализованные за пределами столицы.

Крайний срок подачи работ на конкурс — 10 августа. Участвовать могут рекламные агентства, бренды, СМИ и фрилансеры из различных регионов, а также специалисты, создающие рекламные кампании в регионах, пишет tagilcity.ru.

Основная цель фестиваля заключается в обнаружении талантливых специалистов креативной индустрии в различных регионах России и помощи им в выходе на федеральный уровень. Инициатива проведения фестиваля принадлежит Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Медиахолдинг 1MI во второй раз является информационным партнером конкурса.

Работы принимаются в трех категориях: DIGITAL, CREATIVE и ACTIVATIONS. Жюри оценит работы в более чем сорока номинациях, включая SMM и нативную рекламу, социальные и цифровые кампании, мобильные приложения, брендинг и наружную рекламу.

Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков подчеркнул, что региональный рекламный рынок стремительно развивается благодаря сильным локальным брендам и высокой экспертизе агентств. Это подтверждается данными: согласно оценке АКАР, за 2022 год объем регионального рекламного рынка сократился всего на 3%, что соответствует динамике индустрии в целом. Уход западных брендов дал возможность российским региональным компаниям занять лидирующие позиции в своих сегментах. Для АКАР важно транслировать лучшие практики и инструменты, и фестиваль предоставляет возможность показать достижения локальных компаний на федеральном уровне, способствуя созданию единого креативного пространства на российском рекламном рынке.

В 2021 году на конкурс поступило около 200 заявок из разных регионов страны. В этом году среди номинантов уже числятся агентства из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Владивостока.

Директор «АКАР Урал» Василий Рубан отметил, что уровень креатива и качества рекламных кампаний в регионах часто не уступает работам крупных федеральных агентств. Тем не менее многие местные участники рынка не принимают участия в крупных отраслевых фестивалях и конкурсах из-за отсутствия опыта, неуверенности в собственных силах и высокой стоимости участия.

По его словам, Первый региональный фестиваль рекламы создан АКАР, чтобы даже небольшие агентства имели возможность участвовать в фестивале и представить успешные кейсы на всю страну. Участие в фестивале — простой и доступный процесс, оформление и подача заявки проходят легко, а стоимость участия значительно ниже, чем в федеральных конкурсах.

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