Продолжается прием заявок на участие в Первом региональном фестивале рекламы

Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков подчеркнул, что региональный рекламный рынок стремительно развивается благодаря сильным локальным брендам и высокой экспертизе агентств. Это подтверждается данными: согласно оценке АКАР, за 2022 год объем регионального рекламного рынка сократился всего на 3%, что соответствует динамике индустрии в целом. Уход западных брендов дал возможность российским региональным компаниям занять лидирующие позиции в своих сегментах. Для АКАР важно транслировать лучшие практики и инструменты, и фестиваль предоставляет возможность показать достижения локальных компаний на федеральном уровне, способствуя созданию единого креативного пространства на российском рекламном рынке.