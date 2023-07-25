Президент ТПП РФ Катырин: Мы работаем над кооперационными связями между странами

По его словам, в вопросах импортозамещения помогает ближайший сосед и партнер России — Белоруссия. Глава ТПП отметил, что совместно с белорусскими коллегами создано очень много проектов, особенно в сфере сельхозмашиностроения. Также, отметил Катырин, достаточно много партнеров и в Евразийском экономическом союзе. Он рассказал, что в этом объединении нашлось немало субъектов, которые старались помочь попавшим в непростую ситуацию российским предпринимателям. Катырин заметил, что они опасаются вторичных санкций, и России бы не хотелось, чтобы они были наложены. Тем не менее он предположил, что там тоже научились работать в подобной ситуации.