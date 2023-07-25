Президент ТПП РФ Катырин: Мы работаем над кооперационными связями между странами

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Сергею Катырину задали вопрос: смогли ли отечественные компании справиться с санкционным давлением и обеспечить импортозамещение? Глава ТПП ответил, что трем из четырех предпринимателей удалось решить эту проблему. Остальные же 25% пока находятся в поиске решения.
«Мы надеемся и полагаем, что где-то к концу года почти все найдут решение тех или иных вопросов. Мы этим предметом занимаемся постоянно. Часто предприниматели не знают, что производят соседи, поэтому начинают искать где-то за рубежом. А потом выясняется, что в собственном регионе есть и производитель», — отметил Сергей Катырин.
По его словам, в вопросах импортозамещения помогает ближайший сосед и партнер России — Белоруссия. Глава ТПП отметил, что совместно с белорусскими коллегами создано очень много проектов, особенно в сфере сельхозмашиностроения. Также, отметил Катырин, достаточно много партнеров и в Евразийском экономическом союзе. Он рассказал, что в этом объединении нашлось немало субъектов, которые старались помочь попавшим в непростую ситуацию российским предпринимателям. Катырин заметил, что они опасаются вторичных санкций, и России бы не хотелось, чтобы они были наложены. Тем не менее он предположил, что там тоже научились работать в подобной ситуации.
«Следующий круг, конечно, это страны СНГ, ну, а дальше ШОС, БРИКС — это страны, которые входят в наше объединение. Ну, а дальше уже, конечно, все остальное — это восточные страны Латинской Америки, юг и Африка. В целом мы использовали нашу зарубежную сеть», — отметил глава ТПП.
Также Катырина спросили о том, нужно ли что-либо корректировать в вопросах параллельного импорта. Он сказал, что этот механизм во многом помог бизнес-сообществу, но и здесь долгое время продолжаются споры. В частности, о том, что при легализации параллельного импорта продукция стоит дешевле, чем та, которая уже присутствует на российском рынке. Как отметил глава ТПП, в этом случае возникал вопрос о работе с инвесторами, перед которыми нужно сохранить обязательства.
«Когда многие производители ушли, конечно, мы вынуждены были просто на эту меру пойти. Я считаю, что это очень правильный шаг по итогам прошлого года: где-то порядка 20 миллиардов долларов, если оценивать сумму, на которую мы везли по параллельному импорту. По итогам этого года ожидается 30 — 35 миллиардов. Есть ряд проблем, которые приходится решать в условиях. Например, когда меняются условия ввоза продукции. Поэтому было бы правильно разработать регламент параллельного импорта. Это значительно упростило бы жизнь предпринимателям», — рассказал Катырин.
Президента ТПП также спросили о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые на практике оказались более эффективными и востребованными. В ответ на это он отметил, что в России уже действует платформа Корпорации МСП, где можно увидеть все доступные меры поддержки.
Сергей Катырин уточнил, что сегодня на КМСП зарегистрировано около 400 тысяч небольших компаний, которым предлагается порядка 400 разных сервисов. Он признал наличие ряда серьезных проблем в сфере МСБ, в частности это недостаточное количество производственно-промышленного малого и среднего бизнеса.
«Сегодня, по разным оценкам, от пяти до десяти процентов в общем количестве малых предприятий составляют производственные и промышленные. Это очень мало для российского бизнеса», — отметил президент ТПП.
По его словам, в программных документах должно быть отражено отдельное направление — малые промышленные предприятия и отдельные инструменты для поддержки этого предпринимательства.
Другая проблема, говорит Катырин, касается поддержки семейного бизнеса, которой ТПП занимается последние пять — шесть лет. Он отметил, что в мире около 70 — 75% компаний — это семейный бизнес. А в России только возрождается это направление, поэтому ему нужна законодательная база, в которой в том числе отражены вопросы наследства.
Еще один вопрос, который затронул Катырин, касается выравнивания условий самозанятых и микропредприятий.
«В России сейчас примерно 7,5 миллиона самозанятых. А чуть более шести миллионов — это микропредприятия численностью до пятнадцати человек, они не сильно отличаются от самозанятых. Для таких предприятий было бы целесообразно создать такие же условия, как и для самозанятых, а иначе получается неравная конкуренция», — отметил президент ТПП.
На вопрос о том, что меняется в системе самой Торгово-промышленной палаты в текущих условиях, Катырин ответил, что нынешние условия заставляют организовывать работу по-новому.
«Первое: мы постарались сделать так, чтобы палата была везде, по всей стране максимально близка к предпринимателям. Мы сегодня пошли через территориальные палаты, создали документацию проектов, положение, нормативную базу, чтобы палаты создавали свои представительства в муниципальных образованиях. За счет этого сегодня мы достигли цифры где-то в 350 точек», — рассказал Сергей Катырин.
Во-вторых, ТПП занимается поиском и одновременно проверкой надежности новых партнеров в России и за границей. В-третьих, организация создает информационные платформы, где можно было бы найти для себя партнера в России.
«Следующий вопрос — это кооперационные связи. Сегодня, по нашему предложению, было принято решение руководителями стран ЕЭС о том, чтобы поощрять создание кооперационных проектов между нашими странами. В начале января 2024 года этот проект начнет реализовываться. Мы создали проектный офис, и все согласились, что он будет действовать на базе российской Торгово-промышленной палаты. Сейчас мы собираем проекты, предложения со всех сторон. У нас уже более ста таких предложений», — подытожил глава ТПП.