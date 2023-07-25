Полиция разыскивает подозреваемых в стрельбе из салютных пистолетов в Челябинске

Очевидец происшествия сообщил в социальной сети о нападении банды, состоящей, по предположению, из 25 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Согласно информации, стрельба происходила на улице Цимлянской, 3а. После этого подозреваемые убежали в неизвестном направлении, усевшись в автомобиль, пишет ФедералПресс.