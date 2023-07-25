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Published Сегодня, 09:15

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Updated Сегодня, 09:17

Полиция разыскивает подозреваемых в стрельбе из салютных пистолетов в Челябинске

25 июля 2023, 09:15
В Ленинском районе Челябинска произошла стрельба из салютных пистолетов по людям, в результате которой пострадали несколько человек.

Очевидец происшествия сообщил в социальной сети о нападении банды, состоящей, по предположению, из 25 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Согласно информации, стрельба происходила на улице Цимлянской, 3а. После этого подозреваемые убежали в неизвестном направлении, усевшись в автомобиль, пишет ФедералПресс.

В настоящее время полиция активно проводит оперативно-розыскные мероприятия с целью задержать всех участников конфликта и установить причины и обстоятельства данного происшествия. Наружные камеры видеонаблюдения зафиксировали стрельбу, что может помочь в определении подозреваемых.

Пострадавшие, идентифицированные после инцидента, получают необходимую медицинскую помощь. Полиция сосредотачивает все усилия на расследовании этого серьезного инцидента, чтобы привлечь преступников к справедливости и предотвратить подобные происшествия в будущем.

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