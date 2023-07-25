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Перевернувшийся грузовик на Алтае с туристами — один погибший и несколько раненых

25 июля 2023, 09:13
На Алтае произошла трагическая авария, когда грузовик «ГАЗ-66» с 15 туристами на борту перевернулся. По информации от ГУ МЧС по региону, предварительно один человек погиб, а трое получили травмы.

Туристы находились в неорганизованной группе и отправлялись в путешествие к Каракольским озерам в Республике Алтай на грузовике «ГАЗ-66». В результате аварии находящееся на высокой точке проходимости место происшествия стало труднодоступным для обычных спасательных мероприятий., пишет ФедералПресс.

Для спасения пострадавших планируется привлечение специального вертолета, который поможет эвакуировать пострадавших с места аварии. Подробности и причины аварии пока не разглашаются, и следственные органы проведут расследование, чтобы выяснить обстоятельства этого горестного происшествия.

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