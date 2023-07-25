Перевернувшийся грузовик на Алтае с туристами — один погибший и несколько раненых

На Алтае произошла трагическая авария, когда грузовик «ГАЗ-66» с 15 туристами на борту перевернулся. По информации от ГУ МЧС по региону, предварительно один человек погиб, а трое получили травмы.