Перевернувшийся грузовик на Алтае с туристами — один погибший и несколько раненых

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Туристы находились в неорганизованной группе и отправлялись в путешествие к Каракольским озерам в Республике Алтай на грузовике «ГАЗ-66». В результате аварии находящееся на высокой точке проходимости место происшествия стало труднодоступным для обычных спасательных мероприятий., пишет ФедералПресс.
Для спасения пострадавших планируется привлечение специального вертолета, который поможет эвакуировать пострадавших с места аварии. Подробности и причины аварии пока не разглашаются, и следственные органы проведут расследование, чтобы выяснить обстоятельства этого горестного происшествия.