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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Патчи для глаз: виды и применение

25 июля 2023, 11:02
Патчи — это косметические средства, которые обещают справиться с отеками, синяками и усталостью кожи, пишет Pravda.Ru. Они обычно представлены в виде специальных пластырей или масок, которые нужно нанести на нужную область лица.

Врач-косметолог Елена Богатова рассказывает о разных типах патчей для глаз и о том, действительно ли они нужны.

Существуют увлажняющие патчи, которые содержат компоненты, способные увлажнить и освежить кожу, уменьшая сухость и мелкие морщины.

Также есть патчи с коллагеном, белком, который помогает повысить упругость кожи и уменьшить морщины.

Патчи с гиалуроновой кислотой содержат натуральный компонент кожи, который помогает удерживать влагу. Они способны уменьшить напряжение и усталость глаз.

Некоторые патчи содержат витамины и антиоксиданты, такие как витамин C и E, кофеин, зеленый чай. Эти активные ингредиенты помогают снизить темные круги, воспаление и признаки усталости.

Гидрогелевые патчи имеют прозрачную гелевую текстуру и обладают увлажняющим и успокаивающим эффектом.

Также существуют патчи с экстрактом золота или жемчуга, которые продаются как антивозрастные продукты.

Патчи с кофеином могут помочь сократить отечность и уменьшить видимость синяков под глазами.

Эффективность патчей может быть разной в зависимости от состава конкретного продукта и состояния кожи. У некоторых людей результаты могут быть заметными, в то время как для других — нет.

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