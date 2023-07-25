Патчи для глаз: виды и применение

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Врач-косметолог Елена Богатова рассказывает о разных типах патчей для глаз и о том, действительно ли они нужны.
Существуют увлажняющие патчи, которые содержат компоненты, способные увлажнить и освежить кожу, уменьшая сухость и мелкие морщины.
Также есть патчи с коллагеном, белком, который помогает повысить упругость кожи и уменьшить морщины.
Патчи с гиалуроновой кислотой содержат натуральный компонент кожи, который помогает удерживать влагу. Они способны уменьшить напряжение и усталость глаз.
Некоторые патчи содержат витамины и антиоксиданты, такие как витамин C и E, кофеин, зеленый чай. Эти активные ингредиенты помогают снизить темные круги, воспаление и признаки усталости.
Гидрогелевые патчи имеют прозрачную гелевую текстуру и обладают увлажняющим и успокаивающим эффектом.
Также существуют патчи с экстрактом золота или жемчуга, которые продаются как антивозрастные продукты.
Патчи с кофеином могут помочь сократить отечность и уменьшить видимость синяков под глазами.
Эффективность патчей может быть разной в зависимости от состава конкретного продукта и состояния кожи. У некоторых людей результаты могут быть заметными, в то время как для других — нет.