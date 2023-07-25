Омский бизнесмен Алексей Царук переписал на себя застройщика «На Успешной»

В обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „На Успешной“ изменилась структура собственности. Еще недавно 99,98% уставного капитала этой фирмы были записаны на нее саму, но теперь единственный собственник — Алексей Царук, увеличивший свою долю с 0,02% до 100%.