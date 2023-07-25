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Омский бизнесмен Алексей Царук переписал на себя застройщика «На Успешной»

25 июля 2023, 10:32
Фото: 1MI
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Эта фирма будет строить 17-этажный дом в Центральном округе.

В обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „На Успешной“ изменилась структура собственности. Еще недавно 99,98% уставного капитала этой фирмы были записаны на нее саму, но теперь единственный собственник — Алексей Царук, увеличивший свою долю с 0,02% до 100%.

Отметим, что Царук был первым учредителем компании, называвшейся до мая 2022 года «ООО „Дом на Енисейской“». Некоторое время единственным собственником фирмы был Александр Зиновьев (сейчас ему принадлежат ООО «Квартал на Енисейской», «Торговый центр», «СК „Новострой“», «Стройкомплекс»).

Царук владеет еще несколькими строительными компаниями и фирмой «ТД СНК» с годовым оборотом в 2 млрд рублей, которая занимается поставками песка, щебня и битума для строительных и дорожных компаний. В числе ее клиентов часто можно встретить омское УДХБ и государственные ДРСУ.

Застройщик «На Успешной» будет строить 17-этажный дом в Центральном округе Омска. Разрешение на строительство было выдано 2 недели назад департаментом архитектуры городской администрации.

Омский бизнесмен Алексей Царук создал еще одну строительную компанию
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#Николай Эйхвальд#Строительство#Доли в фирмах#Бизнес#Новости#Алексей Царук
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