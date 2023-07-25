Омск vs Казань. Как чиновники отреагировали на пожар в домах, где сгорела крыша

Идут и выплаты, причем граждане получают сразу два вида поддержки — по линии министерства труда и социального развития Омской области и из резервного фонда Администрации города Омска. Так, в первом ведомстве приняли порядка 37 обращений, по 32 из которых уже выплатили около 500 тысяч рублей. В мэрию за материальной помощью обратились 13 человек, выплата на каждого тут составит 25 тысяч рублей. Правильно подать все документы на выплаты пострадавшим жильцам помогают сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения «Сударушка», они же содействуют и в осмотрах квартир и имущества.