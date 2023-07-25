Омск vs Казань. Как чиновники отреагировали на пожар в домах, где сгорела крыша

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Среда, 14 июля, для жителей многоэтажки на улице Чехова, 8/2 в Казани поистине оказалась огненной — после пожара в одной из квартир на пятом этаже огонь перекинулся на кровлю здания и охватил площадь в 1.1 тысячи квадратных метров.
Через две недели аналогичное ЧП имело место и в Омске, где 27 июля, предположительно после удара молнии в один из балконов на верхнем этаже, пламя моментально перешло на кровлю дома по адресу улица Волгоградская, 8. Возгорание распространилось на 1.4 тысячи квадратных метров.
Город55 решил сравнить эти два происшествия, а точнее реакцию на них местных чиновников.
«Визитеры»
С начала возгорания в Казани на место помимо сотрудников экстренных служб приехали представители городской администрации и, в частности, глава исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров, а вот мэр Ильсур Метшин появился на месте происшествия лишь на следующий день.
Что касается Омска, то уже в первые часы с начала возгорания на Волгоградской у дома появились врио губернатора Виталий Хоценко, мэр города Сергей Шелест и чиновники рангом пониже. После того как первые лица области и города оценили масштаб ЧП и раздали поручения, на месте остались чиновники из мэрии и администрации Кировского округа.
Получается, что в этом плане в Омске отнеслись к происшествию куда серьезнее.
На местах
С первых минут возгорания в Казани на месте был развернут оперативный штаб: разбили палатку с горячим питанием, подогнали автобусы, а с жителями дома работали сотрудники горадминистрации.
Аналогичная палатка с горячим чаем, пирожками и сладостями под пристальным взором чиновников работала и в Омске. У дома дежурил автобус, чтобы жильцы могли в нем согреться, да и просто отдохнуть.
Так что по этому показателю оба города получают равные баллы.
Размещение
В Казани большинство жителей пострадавшего дома решили остаться у родственников, остальных же автобусами доставили в пункт временного размещения — гостиницу «Кварт», которая находится на довольно-таки приличном расстоянии от места ЧП. Там первоначально разместилось 12 человек, на данный момент остается всего одна жительница.
В Омске пункт временного размещения разбили в находящейся в шаговой доступности школе № 47. От пострадавшего дома до нее по прямой около 250 метров. Однако большинство омичей тоже отправились ночевать к родственникам либо попросту вернулись в свои квартиры после полной ликвидации возгорания. Как заявила Городу55 одна из жительниц дома: «Не хочу я в пункт размещения. Да, и мою квартиру намочило, и пока нет света, но лучше дома, чем где-то!»
Итак, за доступность пункта временного размещения однозначный плюс уходит Омску, а за комфорт — достается Казани.
Ущерб
В Казани от пожара в доме на улице Чехова пострадали 8 квартир, еще 31 была залита водой. Полностью выгорели кровля и чердак здания. Крышу пришлось демонтировать подчистую.
В доме на Волгоградской в Омске от огня более всего досталось двум квартирам, еще в 47 было повреждено различное имущество — туда просочилась вода после тушения. Помимо этого выгорели часть кровли и чердачное помещение.
По поводу сумм ущерба: точные цифры в Казани нам не назвали, а вот в Омске подсчитали, что только ремонт крыши обойдется бюджету в 5.7 млн рублей. Так что тут плюс остается за Омском.
Выплаты
В Казани вопрос с выплатами, по сути, как-то подвис в воздухе. По словам жителей дома, даже через месяц после пожара они не получили обещанных компенсаций.
«Ни о каком ущербе не идет речи только потому, что нет акта о пожаре и его причинах. Должно быть заключение — этого заключения нет. Например, наша квартира застрахована, нам в банке объяснили, что пока не будет акта, что случился пожар, они ничем помочь не могут. Сейчас никому ничего не выплачивают. Я не знаю, кто должен этим заниматься», — цитирует одну из жительниц дома ресурс inkazan.ru
В Омске ситуация совсем иная: справку о пожаре уже выдают, да и над актом, судя по всему, работают, о чем, в частности, свидетельствуют объявления, которые развешаны на каждом подъезде.
Идут и выплаты, причем граждане получают сразу два вида поддержки — по линии министерства труда и социального развития Омской области и из резервного фонда Администрации города Омска. Так, в первом ведомстве приняли порядка 37 обращений, по 32 из которых уже выплатили около 500 тысяч рублей. В мэрию за материальной помощью обратились 13 человек, выплата на каждого тут составит 25 тысяч рублей. Правильно подать все документы на выплаты пострадавшим жильцам помогают сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения «Сударушка», они же содействуют и в осмотрах квартир и имущества.
Словом, очки здесь достаются Омску, Казань остается с минусом.
Восстановление
Уже к 7 июля в Казани практически закончили монтаж новой кровли. Сейчас продолжаются внутренние работы, однако все пострадавшие квартиры готовы к заселению, и большинство жильцов уже в них вернулись.
«Продолжаются внутренние работы. В их числе — огнеупорная обработка стропил, футеровка дымоходов, монтаж вентиляционных каналов и восстановление шахт дымоходов. Также идут работы по гидроизоляции наружных стен дома в местах крепления балок по периметру здания. Параллельно управляющая компания наводит порядок в подъездах — красит потолки на пятых этажах», — пояснил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.
Во всех квартирах вернули свет и воду, а вот газ пока не подключили, так как подрядчики восстанавливают дымоходы. Закончить все и вся в Казани планируют до конца текущего месяца.
В Омске подрядчик, коим стало ООО «Новый быт», уже приступил к восстановлению кровли дома. Завезены все пиломатериалы, которые обработаны огнебиозащитой, доставили и гидроизоляцию. Сейчас идет монтаж стропильной системы. Однако перво-наперво дом обезопасили от дождей и влаги.
«Завели под пленку, сделали обрешетку. Нужно доделать в двух подъездах стропильную часть, укрыть профнастилом всю кровлю, восстановить полностью вентиляцию, канализацию», — сообщил главный инженер УК «Левобережье», которая обслуживает дом на Волгоградской, Олег Бандур.
Срок окончания аварийно-восстановительных работ в Омске определен до конца августа текущего года. Свет, вода и газ в доме также присутствуют.
Таким образом, по этому пункту оба города получают по плюсу.
***
Теперь подытожим и подсчитаем все вышесказанное:
|Параметры
|Омск
|Казань
|Визиты и реакция чиновников
|+
|-
|Работа на месте ЧП
|+
|+
|Размещение (доступность)
|+
|-
|Размещение (комфорт)
|-
|+
|Ущерб
|+
|-
|Выплаты
|+
|-
|Восстановление
|+
|+
Итого у нас получилось 6 плюсов в пользу Омска и только 3 — у Казани. Однако отметим, что мы лишь сравнили, и сравнение это — по большей части наш субъективный взгляд. Главное тут, что работа по восстановлению домов ведется и люди не останутся без крыши над головой, причем в буквальном смысле.