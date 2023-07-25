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На Ставрополье электронная система РЭО помогла найти юрлицо с долгами за вывоз ТКО

25 июля 2023, 11:03
Фото: 1MI
Автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «АПРО»), созданная ППК «РЭО», помогает выявлять юрлица, которые не платят за вывоз ТКО. При помощи системы был обнаружен магазин, около 5 лет не плативший за вывоз мусора.

Специалисты РЭО сообщили, что масштабное внедрение АИС «АПРО» происходит сейчас в нескольких субъектах РФ. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что для регионов проблема поиска юрлиц, которые не платят за вывоз мусора, достаточно актуальна, пишет newstracker.ru.

Имеющиеся в открытых источниках сведения о компаниях часто не соответствуют действительности. Поэтому регоператорам приходится прилагать значительные усилия. Им предстоит отсеять организации, не осуществляющие фактической деятельности, обновить устаревшие сведения, сопоставить данные с контрагентами, найти фактические адреса и заключить договоры. Буцаев отметил, что это сложная задача, требующая наличия как минимум юристов и аналитиков. Далеко не у каждого регоператора они есть.

В то же время регоператоры продолжают оказывать неплательщикам услуги по вывозу ТКО. Неучтённые отходы практически невозможно отследить и зафиксировать, так как контейнерные площадки очищаются по графику. Получается, что регоператор вывозит отходы юрлиц-неплательщиков и несёт убытки. Этот дисбаланс приходится брать на себя регоператорам и администраиям регионов.

Для работы АИС «АПРО» регоператору требуется предоставить имеющуюся у него базу контрагентов, а дальше задействуются аналитические алгоритмы, актуализирующие базу.

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