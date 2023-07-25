На Ставрополье электронная система РЭО помогла найти юрлицо с долгами за вывоз ТКО

Имеющиеся в открытых источниках сведения о компаниях часто не соответствуют действительности. Поэтому регоператорам приходится прилагать значительные усилия. Им предстоит отсеять организации, не осуществляющие фактической деятельности, обновить устаревшие сведения, сопоставить данные с контрагентами, найти фактические адреса и заключить договоры. Буцаев отметил, что это сложная задача, требующая наличия как минимум юристов и аналитиков. Далеко не у каждого регоператора они есть.