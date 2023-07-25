На Ставрополье электронная система РЭО помогла найти юрлицо с долгами за вывоз ТКО

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Специалисты РЭО сообщили, что масштабное внедрение АИС «АПРО» происходит сейчас в нескольких субъектах РФ. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что для регионов проблема поиска юрлиц, которые не платят за вывоз мусора, достаточно актуальна, пишет newstracker.ru.
Имеющиеся в открытых источниках сведения о компаниях часто не соответствуют действительности. Поэтому регоператорам приходится прилагать значительные усилия. Им предстоит отсеять организации, не осуществляющие фактической деятельности, обновить устаревшие сведения, сопоставить данные с контрагентами, найти фактические адреса и заключить договоры. Буцаев отметил, что это сложная задача, требующая наличия как минимум юристов и аналитиков. Далеко не у каждого регоператора они есть.
В то же время регоператоры продолжают оказывать неплательщикам услуги по вывозу ТКО. Неучтённые отходы практически невозможно отследить и зафиксировать, так как контейнерные площадки очищаются по графику. Получается, что регоператор вывозит отходы юрлиц-неплательщиков и несёт убытки. Этот дисбаланс приходится брать на себя регоператорам и администраиям регионов.
Для работы АИС «АПРО» регоператору требуется предоставить имеющуюся у него базу контрагентов, а дальше задействуются аналитические алгоритмы, актуализирующие базу.