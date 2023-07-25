Louis Vuitton станет премиальным спонсором Олимпиады Париже

Это партнерство затронет несколько подразделений холдинга. Moet Hennessy будет поставлять спиртные напитки в рамках программы гостеприимства, ювелирный дом Chaumet возьмет на себя изготовление олимпийских медалей, а дом моды, входящий в состав LVMH, разработает дизайн формы для сборной Франции.