Louis Vuitton станет премиальным спонсором Олимпиады Париже

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
LVMH присоединилась к банковской группе BPCE, фармацевтической компании Sanofi и ритейлеру Carrefour в качестве спонсоров Олимпийских игр, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Это партнерство затронет несколько подразделений холдинга. Moet Hennessy будет поставлять спиртные напитки в рамках программы гостеприимства, ювелирный дом Chaumet возьмет на себя изготовление олимпийских медалей, а дом моды, входящий в состав LVMH, разработает дизайн формы для сборной Франции.
Кроме того, LVMH заключит индивидуальные контракты с некоторыми из ведущих французских спортсменов, включая чемпиона мира по плаванию Леона Маршана.