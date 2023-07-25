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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Louis Vuitton станет премиальным спонсором Олимпиады Париже

25 июля 2023, 12:25
Мировой производитель предметов роскоши Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) объявил о статусе премиального спонсора Олимпиады-2024 в Париже.

LVMH присоединилась к банковской группе BPCE, фармацевтической компании Sanofi и ритейлеру Carrefour в качестве спонсоров Олимпийских игр, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Это партнерство затронет несколько подразделений холдинга. Moet Hennessy будет поставлять спиртные напитки в рамках программы гостеприимства, ювелирный дом Chaumet возьмет на себя изготовление олимпийских медалей, а дом моды, входящий в состав LVMH, разработает дизайн формы для сборной Франции.

Кроме того, LVMH заключит индивидуальные контракты с некоторыми из ведущих французских спортсменов, включая чемпиона мира по плаванию Леона Маршана.

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