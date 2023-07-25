Летел 200 км/ч. Пьяный омич на Porsche Cayenne снес бетонный забор

Мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. Показания алкотестера составили 0,973 мг/л, водитель с результатами медицинского освидетельствования согласился. Также в салоне находились два пассажира, мужчины ехали из Называевска в Исилькуль. К счастью, никто не пострадал, помощь врачей не потребовалась.