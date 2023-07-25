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Летел 200 км/ч. Пьяный омич на Porsche Cayenne снес бетонный забор

25 июля 2023, 05:32
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Пьяный омич на Porsche Cayenne снес бетонный забор в Называевском районе

Алкотестер показал 0,973 мг/л.

Вчера вечером, 24 июля, в Называевске Омской области 47-летний водитель на Porsche Cayenne снес бетонное ограждение, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. Показания алкотестера составили 0,973 мг/л, водитель с результатами медицинского освидетельствования согласился. Также в салоне находились два пассажира, мужчины ехали из Называевска в Исилькуль. К счастью, никто не пострадал, помощь врачей не потребовалась.

А вот дорогостоящая иномарка пришла в негодностью. Машина сильно помята. Как рассказали очевидцы, Porsche Cayenne ехал со скорость около 200 км/ч и пронесся «со свистом».

На водителя составили протокол за пьяную езду, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

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