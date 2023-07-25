Как антибиотики угрожают здоровью людей

На фермах антибиотики обычно добавляются в корм животным, и затем эти антибиотики попадают в продукты питания, такие как молоко и яйца. В результате люди, употребляя эти продукты, не осознают, что тем самым принимают антибиотики. С течением времени это может привести к развитию устойчивости к антибиотикам, из-за чего такие опасные заболевания, как туберкулез и пневмония, становятся все труднее поддающимися эффективному лечению.