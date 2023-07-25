Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Как антибиотики угрожают здоровью людей

25 июля 2023, 08:53
В современном мире человек находится в постоянном взаимодействии с огромным количеством микробов и бактерий, пишет Pravda.Ru.

Иногда, несмотря на наличие традиционных лечебных методов, заболевания могут стать слишком сложными для обычных средств. В таких ситуациях врачи вынуждены прибегать к применению антибиотиков. Однако, согласно мнению врача-невролога Екатерины Демьяновской, антибиотики не ограничиваются лишь фармацевтикой; они также широко используются в сельском хозяйстве для стимулирования роста скота и увеличения прибыли.

На фермах антибиотики обычно добавляются в корм животным, и затем эти антибиотики попадают в продукты питания, такие как молоко и яйца. В результате люди, употребляя эти продукты, не осознают, что тем самым принимают антибиотики. С течением времени это может привести к развитию устойчивости к антибиотикам, из-за чего такие опасные заболевания, как туберкулез и пневмония, становятся все труднее поддающимися эффективному лечению.

Эта проблема требует серьезного внимания и обсуждения, чтобы найти альтернативные способы использования антибиотиков в сельском хозяйстве и защитить здоровье людей от потенциальных опасностей, связанных с устойчивостью к этим важным лекарствам.

Подпишитесь
Омск vs Казань. Как чиновники отреагировали на пожар в домах, где сгорела крыша
Сегодня, 09:02
Срочно. В Омске вынесли приговор каратисту Живодеру, который издевался над малолетними детьми
Сегодня, 04:44
Мусор повсюду. Омичи пожаловались на состояние скейт-парка в центре города
Сегодня, 05:58
Омский депутат Сахань заявил о «заказных» жалобах на транспортную реформу
Сегодня, 08:10
Зарплата от 100 тысяч рублей. На «Омсктрансмаш» ищут сотни токарей и фрезеровщиков
Сегодня, 10:09
Важно. В Госдуме сегодня рассмотрят законопроект об изменении возраста призыва в армию
Сегодня, 06:30