Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Иногда, несмотря на наличие традиционных лечебных методов, заболевания могут стать слишком сложными для обычных средств. В таких ситуациях врачи вынуждены прибегать к применению антибиотиков. Однако, согласно мнению врача-невролога Екатерины Демьяновской, антибиотики не ограничиваются лишь фармацевтикой; они также широко используются в сельском хозяйстве для стимулирования роста скота и увеличения прибыли.
На фермах антибиотики обычно добавляются в корм животным, и затем эти антибиотики попадают в продукты питания, такие как молоко и яйца. В результате люди, употребляя эти продукты, не осознают, что тем самым принимают антибиотики. С течением времени это может привести к развитию устойчивости к антибиотикам, из-за чего такие опасные заболевания, как туберкулез и пневмония, становятся все труднее поддающимися эффективному лечению.
Эта проблема требует серьезного внимания и обсуждения, чтобы найти альтернативные способы использования антибиотиков в сельском хозяйстве и защитить здоровье людей от потенциальных опасностей, связанных с устойчивостью к этим важным лекарствам.