Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:47
Сегодня, 25 июля, жители Омской области обратили внимание на нестабильную работу приложения Сбербанка. Сервис был временно недоступен. Омичи также рассказали, что ели приложение открывалось, то присутствовали проблемы с оплатой по QR-коду.
«И это в день аванса», — прокомментировала читатель Города55 Галина.
В Сбербанке сообщили, что на момент публикации материала сбоев не обнаружено.
«Приложение СберБанк Онлайн работает в штатном режиме», — рассказали Городу55 в организации.