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«И это в день аванса». Омичи рассказали о сбоях в сервисе Сбербанка

25 июля 2023, 08:34
Фото: 1MI
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Омичи пожаловались на нестабильную работу банковских приложений Сбербанка.

В организации заверили, что работают в штатном режиме.

Сегодня, 25 июля, жители Омской области обратили внимание на нестабильную работу приложения Сбербанка. Сервис был временно недоступен. Омичи также рассказали, что ели приложение открывалось, то присутствовали проблемы с оплатой по QR-коду.

«И это в день аванса», — прокомментировала читатель Города55 Галина.

В Сбербанке сообщили, что на момент публикации материала сбоев не обнаружено.

«Приложение СберБанк Онлайн работает в штатном режиме», — рассказали Городу55 в организации.
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#Евгений Игишев#Сбер#Сбербанк#Приложение#Мобильное приложение#Банк#Общество#Омск#Омская область
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