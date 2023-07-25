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Депутаты, чиновники и менеджеры. Чьи зарплаты омичи считают неоправданно высокими

25 июля 2023, 14:01
Фото: 1MI

Омичи назвали профессии, за которые неоправданно много платят

Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг самых переоцененных сфер деятельности по мнению омичей.

Список самых переоцененных профессий возглавляют депутаты — их зарплаты считают неоправданно высокими 26% омичей. Далее — госслужащие, за них проголосовали 14% опрошенных. На третьем месте — менеджеры в различных отраслях, высокой выручкой которых недовольны 11% омичей.

По мнению 9% участников опроса, незаслуженно много зарабатывают руководители, 7% отдали свою голос за работников IT-сферы. Также говорят о зарплатах футболистов, артистов и блогеров. Реже всего упоминались такие профессии, как банковский работник, журналист, сотрудник бьюти-сферы, курьеры и другие. Еще 3% опрошенных напоминают, что любая работа должна хорошо оплачиаться.

В ходе опроса были замечены и гендерные различия: в том, что неоправданно высоки зарплаты чиновников, руководителей и айтишников, чаще убеждены мужчины. О космических доходах футболистов и блогеров больше говорят женщины.

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#Анастасия Баянова#Омск#Чиновники#Чиновник#Зарплаты чиновников#Депутат#Депутаты#Менеджер#Зарплата#Рейтинг#Омская область
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