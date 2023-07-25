Депутаты, чиновники и менеджеры. Чьи зарплаты омичи считают неоправданно высокими

По мнению 9% участников опроса, незаслуженно много зарабатывают руководители, 7% отдали свою голос за работников IT-сферы. Также говорят о зарплатах футболистов, артистов и блогеров. Реже всего упоминались такие профессии, как банковский работник, журналист, сотрудник бьюти-сферы, курьеры и другие. Еще 3% опрошенных напоминают, что любая работа должна хорошо оплачиаться.