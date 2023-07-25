Денис Сафин рассказал о продукции «Уральской Стали» и ЗТЗ для Арктики

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Недавно комбинат «Уральская Сталь» и межрегиональное научно-технологическое, деловое и образовательное партнерство «Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (МРПА) подписали договор о сотрудничестве, пишет 56orb.ru.
По словам генерального директора УК «Уральская Сталь» Дениса Сафина, предприятия холдинга создали инновационную продукцию, которая с высокой степенью вероятности может быть востребована в инфраструктурном строительстве в Арктической зоне РФ.
В числе заявленных позиций — улучшенные и экономнолегированные мостовые стали, атмосферостойкие стали (14ХГНДЦ и 06ГН3МД), судостали, строительные стали, в том числе хладостойкие и огнестойкие. Помимо этого, в число востребованных могут попасть также криогенные стали 0H6, в частности уникальная разработка 0Н6ДМБ, которую применяют при изготовлении резервуаров для сжиженного природного газа и криогенных аппаратов.
Также в Арктическую зону возможны поставки биметаллического проката, подходящего для выпуска ледового пояса ледоколов. По оценке специалистов, в данной области отмечен дефицит металла, имеющего требуемые характеристики.
Как ранее сообщил Денис Сафин, на производственной площадке новотроицкого комбината реализуют масштабную инвестиционную программу, цель которой заключается в расширении сортамента выпускаемой продукции, а также в усовершенствовании существующих и внедрении новейших производственных технологий, информирует neftegaz.ru. Металлопродукцию «в арктическом исполнении» сегодня применяют в различных отраслях промышленности, где она может использоваться в целях импортозамещения зарубежных аналогов высококачественным отечественным продуктом.
«На данный момент специалисты комбината проводят активные исследования в области разработки и производства новых материалов для арктической инфраструктуры», — рассказал Денис Сафин. В целом, по его данным, «Уральская Сталь» выпускает более ста марок стали. На комбинате налажено ежегодное производство около миллиона тонн проката повышенных качественных характеристик, при этом, благодаря формированию единого холдинга с Загорским трубным заводом, появилась возможность предложить потребителям новую продукцию, в том числе адресованную регионам Крайнего Севера и Арктики.