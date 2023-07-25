Денис Сафин рассказал о продукции «Уральской Стали» и ЗТЗ для Арктики

«На данный момент специалисты комбината проводят активные исследования в области разработки и производства новых материалов для арктической инфраструктуры», — рассказал Денис Сафин. В целом, по его данным, «Уральская Сталь» выпускает более ста марок стали. На комбинате налажено ежегодное производство около миллиона тонн проката повышенных качественных характеристик, при этом, благодаря формированию единого холдинга с Загорским трубным заводом, появилась возможность предложить потребителям новую продукцию, в том числе адресованную регионам Крайнего Севера и Арктики.