Биолог рассказал, как в квартирах появляются желтые цветочные пауки

По словам эксперта, хотя цветочные пауки способны укусить человека или домашних животных, они, как правило, предпочитают избегать контакта с теми, кто крупнее их. В случае укуса возможно небольшое покраснение и временный зуд. Важно отметить, что в квартирах насекомые этого вида не могут долго выжить из-за отсутствия доступной пищи.