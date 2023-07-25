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Биолог рассказал, как в квартирах появляются желтые цветочные пауки

25 июля 2023, 08:55
Недавно один из жителей Красноярска столкнулся с необычным явлением, когда обнаружил у себя дома странного желтого паука, пишет Pravda.Ru.

В беседе с биологом-энтомологом Яковом Колесниковым были раскрыты подробности о необычном госте. Оказалось, что это паук принадлежит к виду цветочных пауков, которые характеризуются своим ярким жёлтым окрасом, помогающим им маскироваться на цветущих растениях. В своих местах обитания эти пауки используют свой цвет, чтобы привлечь и поймать насекомых, приступающих за пыльцой.

По словам эксперта, хотя цветочные пауки способны укусить человека или домашних животных, они, как правило, предпочитают избегать контакта с теми, кто крупнее их. В случае укуса возможно небольшое покраснение и временный зуд. Важно отметить, что в квартирах насекомые этого вида не могут долго выжить из-за отсутствия доступной пищи.

Несмотря на тревожность, вызываемую неожиданным появлением паука, его уникальные свойства и поведение делают его интересным объектом изучения для любителей научной биологии и энтомологии.

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