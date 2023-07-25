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Администрация района Омской области заплатит штраф за ущемление прав инвалида

25 июля 2023, 09:35
Фото: 1MI
Прокуратура Крутинского района выявила нарушения трудовых прав местного жителя, являющегося инвалидом.

Инвалид II группы работает общественным рабочим в Крутинском районе Омской области. Однако его рабочая неделя составляет 40 часов, что превышает допустимую норму для группы населения, к которой он относится.

Согласно трудовому кодексу РФ, для инвалидов I или II группы продолжительность рабочего времени не может превышать 35 часов в неделю.

По факту найденного нарушения прокуратура привлекла к ответственности администрацию Крутинского городского поселения и обязала ее выплатить штраф в размере 50 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Также отмечается, что трудовой договор изменен в соответствии с законом.

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#Анастасия Баянова#Инвалиды#Инвалид#Права#Трудовой кодекс#Омск#Омская область
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