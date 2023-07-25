Администрация района Омской области заплатит штраф за ущемление прав инвалида

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Инвалид II группы работает общественным рабочим в Крутинском районе Омской области. Однако его рабочая неделя составляет 40 часов, что превышает допустимую норму для группы населения, к которой он относится.
Согласно трудовому кодексу РФ, для инвалидов I или II группы продолжительность рабочего времени не может превышать 35 часов в неделю.
По факту найденного нарушения прокуратура привлекла к ответственности администрацию Крутинского городского поселения и обязала ее выплатить штраф в размере 50 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Также отмечается, что трудовой договор изменен в соответствии с законом.