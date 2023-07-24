Заместителя главврача больницы в Омской области оштрафовали за поборы с коллег

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
Суд в Полтавском районе Омской области рассмотрел уголовное дело в отношении заместителя главного врача БУЗОО «Полтавская ЦРБ» Олега Ширая. Он отвечал за экономические вопросы.
Как сообщили в пресс-службе Полтавского районного суда, медика признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения, причинившее крупный ущерб». Суд установил, что подсудимый с декабря 2019 года по сентябрь 2022 года создавал проекты приказов о выплате стимулирующей надбавки за интенсивность труда за фактически отработанное время.
Он согласовывал эти проекты с рабочей группой, занимающейся установлением стимулирующих выплат, а затем передавал их на подпись главному врачу. После начисления выплат сотрудники больницы переводили деньги на счет подсудимого, которые якобы шли на нужды медицинского учреждения. В действительности же врач тратил их на личные нужды.
В результате преступных действий подсудимым было похищено более 288 тысяч рублей. На судебном заседании подсудимый частично признал свою вину в совершенном преступлении, объяснив, что все полученные деньги действительно были использованы им для нужд медицинского учреждения «Полтавская ЦРБ».
По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал подсудимого виновным и, учитывая все обстоятельства дела, включая полное возмещение причиненного ущерба, назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако приговор суда не является окончательным — он пока не вступил в силу, отметили в суде.