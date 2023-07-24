Заместителя главврача больницы в Омской области оштрафовали за поборы с коллег

Он согласовывал эти проекты с рабочей группой, занимающейся установлением стимулирующих выплат, а затем передавал их на подпись главному врачу. После начисления выплат сотрудники больницы переводили деньги на счет подсудимого, которые якобы шли на нужды медицинского учреждения. В действительности же врач тратил их на личные нужды.