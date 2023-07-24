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Взял, чтобы позвонить. Полицейские задержали омича, который украл телефон у ребенка

24 июля 2023, 08:44
Фото: 1MI

В Омске задержали мужчину, который похитил телефон у школьника

Раскрыта личность мужчины, который обманом забрал гаджет у 10-летнего мальчика в одном из парков Советского округа.

О краже в отдел полиции № 7 сообщила мама мальчика. Во время прогулки неизвестный попросил телефон у ее сына. Он объяснил это тем, что нужно позвонить, однако обратно гаджет так и не вернул.

После просмотра камер видеонаблюдения и проверки близлежащих ломбардов, была установлена личность нарушителя. Им оказался 21-летний омич, который и ранее привлекался за похожие преступления.

По информации пресс-службы управления МВД России по Омской области, полицейские задержали мужчину в компьютерном клубе и выяснили, что телефон он сдал в ломбард и получил за него 2 000 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Анастасия Баянова#Омск#Полиция#Суд#Мошенничество#Мошенники#Кража#Дети
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