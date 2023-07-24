Взял, чтобы позвонить. Полицейские задержали омича, который украл телефон у ребенка

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
О краже в отдел полиции № 7 сообщила мама мальчика. Во время прогулки неизвестный попросил телефон у ее сына. Он объяснил это тем, что нужно позвонить, однако обратно гаджет так и не вернул.
После просмотра камер видеонаблюдения и проверки близлежащих ломбардов, была установлена личность нарушителя. Им оказался 21-летний омич, который и ранее привлекался за похожие преступления.
По информации пресс-службы управления МВД России по Омской области, полицейские задержали мужчину в компьютерном клубе и выяснили, что телефон он сдал в ломбард и получил за него 2 000 рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».