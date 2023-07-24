Врач предупредил о вреде энергетиков в жару

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Кофеин и гуарана, содержащиеся в большинстве энергетиков, могут придать бодрости и снять усталость, но эта польза идет в ущерб повышению артериального давления и ускоренному сердцебиению, пояснил эксперт.
В жаркие дни особенно сильно страдает сердечно-сосудистая система и почки, даже у здоровых людей возможны неприятные ощущения. Максим Маскин подчеркивает, что это повышенное напряжение может иметь опасные последствия, и при пренебрежении может привести к инфаркту, аритмии, гипертоническому кризу и даже остановке сердца.
Кроме того, большое количество сахара в энергетических напитках ухудшает ситуацию, так как способствует обезвоживанию организма и увеличивает вязкость крови, что может вызвать еще больше проблем.
Медик советует быть особенно осторожными в жару и не искать спасения в энергетических напитках, а предпочитать употребление достаточного количества воды для поддержания гидратации и здоровья сердечно-сосудистой системы.