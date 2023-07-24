Врач предупредил о вреде энергетиков в жару

В жаркие дни особенно сильно страдает сердечно-сосудистая система и почки, даже у здоровых людей возможны неприятные ощущения. Максим Маскин подчеркивает, что это повышенное напряжение может иметь опасные последствия, и при пренебрежении может привести к инфаркту, аритмии, гипертоническому кризу и даже остановке сердца.