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Врач предупредил о вреде энергетиков в жару

24 июля 2023, 08:55
Главврач медлаборатории Максим Маскин предупреждает: утоление жажды энергетическим напитком в жару может повлечь серьезные последствия, включая инфаркт, аритмию, гипертонический криз и остановку сердца, пишет Pravda.Ru.

Кофеин и гуарана, содержащиеся в большинстве энергетиков, могут придать бодрости и снять усталость, но эта польза идет в ущерб повышению артериального давления и ускоренному сердцебиению, пояснил эксперт.

В жаркие дни особенно сильно страдает сердечно-сосудистая система и почки, даже у здоровых людей возможны неприятные ощущения. Максим Маскин подчеркивает, что это повышенное напряжение может иметь опасные последствия, и при пренебрежении может привести к инфаркту, аритмии, гипертоническому кризу и даже остановке сердца.

Кроме того, большое количество сахара в энергетических напитках ухудшает ситуацию, так как способствует обезвоживанию организма и увеличивает вязкость крови, что может вызвать еще больше проблем.

Медик советует быть особенно осторожными в жару и не искать спасения в энергетических напитках, а предпочитать употребление достаточного количества воды для поддержания гидратации и здоровья сердечно-сосудистой системы.

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