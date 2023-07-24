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Врач: Клубника благотворно влияет на здоровье

24 июля 2023, 08:58
Клубника имеет положительное влияние на здоровье человека, заявили врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша.

Эксперты подчеркнули, что эта ягода является ценным средством профилактики рака, катаракты, глаукомы и сердечно-сосудистых заболеваний, а также способствует улучшению работы иммунной системы, пишет Pravda.Ru.

Основой пользы клубники для здоровья является ее содержание антиоксидантов, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме. Такое действие антиоксидантов способствует снижению риска развития различных заболеваний и поддержанию общего хорошего состояния организма.

Врачи советуют включать клубнику в свой рацион, чтобы получать максимальную пользу для здоровья и наслаждаться природным богатством этой ягоды.

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