Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Врач-диетолог: мясо нужно полностью прожаривать, чтобы не заразиться паразитами

24 июля 2023, 08:56
Качественная прожарка мяса — гарантированный способ исключить возможность заражения паразитами, заявил известный врач-диетолог Михаил Гинзбург, пишет Pravda.Ru.

В своих словах он подчеркнул, что разнообразные гельминты могут содержаться в популярных у россиян говядине, свинине и баранине, поэтому приготовление этих видов мяса требует особой тщательности.

В интервью изданию «Вечерняя Москва» Гинзбург предупредил о возможных рисках заражения паразитами при употреблении стейка с кровью и посоветовал отказаться от такой формы приготовления мяса. Вместо этого, врач рекомендует обжаривать мясо полностью, чтобы исключить наличие сырых участков, таким образом обеспечивая стопроцентную защиту от паразитов.

Согласно Михаилу Гинзбургу, всего 15-минутная термическая обработка мяса при температуре 100 градусов способна уничтожить все известные виды паразитов, делая его абсолютно безопасным для человека. Это позволяет наслаждаться мясом без опасений за свое здоровье.

Подпишитесь
На День города для омичей бесплатно выступит певица Пелагея
Сегодня, 04:56
Фирма Олега Шишова подала иск к крупнейшему производителю БПЛА на 716 млн рублей
Сегодня, 06:48
С ужином на теплоходе. В Омске потратят 937 тысяч рублей на вип-прием иностранцев
Сегодня, 09:16
Теперь не только березы. Омичи пожаловались на очередную вырубку деревьев в центре
Сегодня, 11:09
Омский экс-министр обратил внимание на грязь из-за стройки инфекционной больницы
Сегодня, 07:20
Торт-гигант, эскимо и огромная банка тушенки. Заработала выставка «АгроОмск-2023»
Сегодня, 06:38