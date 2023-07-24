Врач-диетолог: мясо нужно полностью прожаривать, чтобы не заразиться паразитами

В интервью изданию «Вечерняя Москва» Гинзбург предупредил о возможных рисках заражения паразитами при употреблении стейка с кровью и посоветовал отказаться от такой формы приготовления мяса. Вместо этого, врач рекомендует обжаривать мясо полностью, чтобы исключить наличие сырых участков, таким образом обеспечивая стопроцентную защиту от паразитов.