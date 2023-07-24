Врач-диетолог: мясо нужно полностью прожаривать, чтобы не заразиться паразитами

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В своих словах он подчеркнул, что разнообразные гельминты могут содержаться в популярных у россиян говядине, свинине и баранине, поэтому приготовление этих видов мяса требует особой тщательности.
В интервью изданию «Вечерняя Москва» Гинзбург предупредил о возможных рисках заражения паразитами при употреблении стейка с кровью и посоветовал отказаться от такой формы приготовления мяса. Вместо этого, врач рекомендует обжаривать мясо полностью, чтобы исключить наличие сырых участков, таким образом обеспечивая стопроцентную защиту от паразитов.
Согласно Михаилу Гинзбургу, всего 15-минутная термическая обработка мяса при температуре 100 градусов способна уничтожить все известные виды паразитов, делая его абсолютно безопасным для человека. Это позволяет наслаждаться мясом без опасений за свое здоровье.