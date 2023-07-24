В Тюменской области произошло 13 аварий за выходные

В минувшую субботу и воскресенье в Тюменской области произошло серьезное всплеск аварий — всего за эти два дня было зафиксировано 13 ДТП. К сожалению, одна из аварий унесла жизнь человека, а еще 14 человек получили травмы.