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В Тюменской области произошло 13 аварий за выходные

24 июля 2023, 08:31
В минувшую субботу и воскресенье в Тюменской области произошло серьезное всплеск аварий — всего за эти два дня было зафиксировано 13 ДТП. К сожалению, одна из аварий унесла жизнь человека, а еще 14 человек получили травмы.

В одном из случаев, в поселке Боровском, произошла страшная авария, когда «Ауди» сбила 35-летнего мужчину. Пешеход получил тяжелые травмы, а водитель автомобиля, несмотря на произошедшее, решил скрыться с места происшествия. Однако, благодаря усилиям сотрудников Госавтоинспекции, виновником был быстро установлен, пишет ФедералПресс.

Сотрудники ГИБДД смогли вычислить местонахождение автомобиля по камерам наблюдения. После того, как водитель был задержан, он заявил, что сбежал из-за испуга. Водитель прошел тестирование на содержание алкоголя в крови, результаты которого показали допустимую дозу. Виновник ДТП уточнил, что в этот день употреблял квас.

Власти области призывают всех участников дорожного движения быть более ответственными и соблюдать правила, чтобы предотвратить подобные трагедии. Причины других ДТП в регионе также выясняются компетентными органами для установления ответственности и предупреждения подобных инцидентов в будущем.

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