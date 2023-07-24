В спецоперации погиб 31-летний мобилизованный из Омской области

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
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Updated Сегодня, 10:50
В зоне проведения СВО 16 июля погиб 31-летний житель Омской области Евгений Киллер. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новости Москаленского района».
Евгений Киллер родился в селе Тумановка, окончил местную среднюю школу и профессиональное училище. В 2011–2012 годах проходил срочную службу, получил звание младшего сержанта.
Омича мобилизовали 23 сентября прошлого года в Москаленском районе. 16 июля он погиб на поле боя.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Евгения Киллера.