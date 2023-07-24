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В спецоперации погиб 31-летний мобилизованный из Омской области

24 июля 2023, 10:48
Фото: 1MI
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Младшего сержанта Евгения Киллера мобилизовали 23 сентября из Москаленского района.

В зоне проведения СВО 16 июля погиб 31-летний житель Омской области Евгений Киллер. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новости Москаленского района».

Евгений Киллер родился в селе Тумановка, окончил местную среднюю школу и профессиональное училище. В 2011–2012 годах проходил срочную службу, получил звание младшего сержанта.

Омича мобилизовали 23 сентября прошлого года в Москаленском районе. 16 июля он погиб на поле боя.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Евгения Киллера.

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#Евгений Игишев#Участник СВО#Сво#Смерть#Смерть человека#Погиб#Военнослужащий#Общество#Омск#Омская область#Москаленский район
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