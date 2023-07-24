В России повысили предельный возраст пребывания в запасе Вооруженных сил

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В России повысили предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Соответствующий закон подписал сегодня, 24 июля, президент Владимир Путин.
Для военнообязанных, относящихся к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Разряд зависит от возраста, звания и пола.
Нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Предусматривается, что в течение 4 следующих лет «запасников» будут переводить в отставку поэтапно.
Ранее Город55 сообщал, что нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года. Новобранцев в армию продолжат набирать с 18 лет. Также на минувшей неделе в Госдуме обсуждали поправки в КоАП, которые коснуться призыва на военную службу. Согласно нововведениям, штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины увеличится до 50 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу с 1 октября.