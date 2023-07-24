В России повысили предельный возраст пребывания в запасе Вооруженных сил

Ранее Город55 сообщал, что нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года. Новобранцев в армию продолжат набирать с 18 лет. Также на минувшей неделе в Госдуме обсуждали поправки в КоАП, которые коснуться призыва на военную службу. Согласно нововведениям, штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины увеличится до 50 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу с 1 октября.