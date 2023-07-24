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В РФ молодые медики часто уходят из профессии

24 июля 2023, 07:27
В 2022 году число абитуриентов, поступивших на медицинские специальности в российских вузах, заметно увеличилось на 26%, а на узкие специализации — на 95%. Такую информацию представил руководитель Министерства здравоохранения РФ, Михаил Мурашко, на пленарном заседании Государственной думы.

Не смотря на значительный прирост числа студентов в медицинских вузах, остается проблематичной кадровая ситуация в лечебных учреждениях. Депутаты всех уровней обратили внимание на эту проблему. Молодые специалисты часто покидают больницы после нескольких лет работы, что вызывает серьезные трудности в обеспечении стабильного персонала. Журналисты обратились к медицинским экспертам для выяснения причин такой ситуации, пишет pravda.ru.

Михаил Мурашко отметил «положительную динамику» в работе участковых терапевтов, онкологов и анестезиологов-реаниматологов в своем докладе. Однако интервью со студентами медицинских университетов показало, что выпускники-медики часто не определились с выбором будущей профессии и выбирали медицину под давлением родителей.

По мнению экспертов, молодые специалисты часто покидают профессию из-за недостатка практического опыта и ограниченного представления о работе врача или медсестры, особенно это заметно среди студентов, обучающихся за деньги. Такое явление приводит к финансовым потерям для государства, так как обучение в сфере медицины является очень дорогостоящим процессом.

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