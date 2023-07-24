В РФ молодые медики часто уходят из профессии

Не смотря на значительный прирост числа студентов в медицинских вузах, остается проблематичной кадровая ситуация в лечебных учреждениях. Депутаты всех уровней обратили внимание на эту проблему. Молодые специалисты часто покидают больницы после нескольких лет работы, что вызывает серьезные трудности в обеспечении стабильного персонала. Журналисты обратились к медицинским экспертам для выяснения причин такой ситуации, пишет pravda.ru.