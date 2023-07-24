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В Омской области водитель на «УАЗе» сбил 10-летнюю велосипедистку

24 июля 2023, 11:49
Фото: 1MI
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Школьнице потребовалась помощь врачей.

В субботу, 22 июля, в Колосовском районе произошло ДТП с пострадавшим ребенком, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

Выяснилось, что 31-летний водитель за рулем «УАЗ 469Б» ехал по Колосовке по улице Кирова. В районе дома №26 он сбил 10-летнюю девочку на велосипеде. Авария произошла около 17:30.

В результате ДТП, школьница на следующий день обратилась за помощью к врачам. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Всего за минувшие сутки на дорогах Омской области зарегистрировали 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека получили травмы.

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#Евгений Игишев#Авария#ДТП#Велосипед#Пострадал#Пострадал ребенок#Происшествия#Омск#Омская область
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