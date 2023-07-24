В Омской области водитель на «УАЗе» сбил 10-летнюю велосипедистку

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В субботу, 22 июля, в Колосовском районе произошло ДТП с пострадавшим ребенком, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
Выяснилось, что 31-летний водитель за рулем «УАЗ 469Б» ехал по Колосовке по улице Кирова. В районе дома №26 он сбил 10-летнюю девочку на велосипеде. Авария произошла около 17:30.
В результате ДТП, школьница на следующий день обратилась за помощью к врачам. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Всего за минувшие сутки на дорогах Омской области зарегистрировали 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека получили травмы.