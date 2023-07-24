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Published Сегодня, 04:06

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В Омской области новая рабочая неделя начнется с обильных дождей и сильной грозы

24 июля 2023, 04:06
Фото: Город55
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Осадки ожидаются до четверга.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным синоптиков, новая рабочая неделя будет достаточно дождливой.

Сегодня, 24 июля, днем ожидается +22… +27 градусов, кратковременный дождь с грозой. Западный ветер задует со скоростью 6-11 м/с, где-то порывы достигнут 14 м/с.

Завтра, 25 июля, ночью температура воздуха опустится до +11… 16 градусов. В дневное время будет +23… +28 градусов, кратковременный дождь с грозой. Ветер не изменит направления, но усилится до 8-13 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В среду, 26 июля, ночью термометр покажет +12… +17 градусов. Днем воздух прогреется до +23… +28. Возможен кратковременный дождь с грозой. Западный, северо-западный ветер задует со скоростью 8-13 м/с.

Напомним, что из-за обмеления Иртыша рядом с поселком Черлак ожидается опасное явление на водоеме. Уровень воды достигнет в том районе критерия «низкая межень» — 210 сантиметров.

Обмеление Иртыша и жуткие грозы. Что ждет омичей на следующей неделе
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#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Новости#Общество#Погода#Погода в Омске#Дождь#Гроза#Обь-Иртышское УГМС
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