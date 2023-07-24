В омских Нефтяниках на один день отключат воду. Рассказываем, где это произойдет

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В следующий понедельник, 31 июля, в омских Нефтяниках на один день отключат холодную воду. В «Росводоканале» сообщили, что на участке будут врезать новый водопровод.
С 10:00 до 20:00 воды не будет по следующим адресам:
ТЭЦ-3;
Ул. Нефтезаводская, 44, 44/1, 44а, 53, 51, 51а, 54, 52, 49, 46а, 46, 46Б, 47а, 42/1к4, 42/1к3, 50, 50а, 50/1, 46/2;
Ул. Губкина, 2, 1, 1а, 1/1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 5/2, 7, 7/3;
Ул.1-я Заводская, 19, 21, 21/2, 31а, 23, 23а, 23/3, 25/5, 25, 14, 27, 41, 39, 39а, 39Б, 39д, 18, 14/1.
В Водоканале просят жителей запастись водой.
Ранее Город55 сообщал, что омичи задолжали Водоканалу почти миллиард рублей за холодную воду и услуги водоотведения. За 6 месяцев текущего года набежала сумма в 944 млн рублей.