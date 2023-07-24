В Омске медсестре-анестезисту предлагают зарплату до 130 тысяч в месяц

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
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Updated Сегодня, 03:17
Аналитики сервиса SuperJob оценили предложения работодателей на должность медицинской сестры-анестезиста в платных клиниках города. Были взяты в оборот вакансии июля 2023 года. Максимальная зарплата составила 130 тыс рублей.
Медикам с действующим сертификатом по направлению «Анестезиология и реаниматология» готовы платить от 35 до 40 тыс рублей. При этом они должны знать основы законодательства РФ о здравоохранении, современные стандарты оказания медпомощи и навыки проведения первичных реанимационных мероприятий.
Выше зарплату предлагают тем, кто знает особенности работы в операционной, умеет ставить венозные катетеры и вести медицинскую документацию. У кандидатов должен быть опыт работы в коммерческом медучреждении от одного года. Столько же нужно, чтобы составлял стаж работы медсестрой-анестезистом.
Специалистам, которые работают в должности два года и больше, предлагают в Омске от 47 до 60 тыс рублей. Претенденты на эту зарплату обязаны знать все виды анестезиологических пособий. Работодатель при этом указывает свои пожелания: опыт работы медсестрой операционной, в отделении реанимации, в том числе детской.
Медсестра-анестезист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на самую высокую зарплату — от 60 до 130 тыс рублей в месяц. Среди пожеланий работодателя к кандидату — наличие высшего медицинского образования и сертификата о прохождении обучения по программе «Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ».
В 91% резюме соискатели — это женщины в возрасте 34 лет. У них есть высшее образование (9%). В среднем они работают на последнем месте 4,5 года. При этом у 55% работников не было работы на момент размещения резюме. Четверть омских медсестер с навыками анестезиста готовы к переезду (25%).
Ранее Город55 писал о о том, что в правительстве Омской области нет начальника управления экспертно-аналитической деятельности. Соискателю предлагают зарплату от 69 до 90 тысяч рублей.