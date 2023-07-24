В Омске медсестре-анестезисту предлагают зарплату до 130 тысяч в месяц

В 91% резюме соискатели — это женщины в возрасте 34 лет. У них есть высшее образование (9%). В среднем они работают на последнем месте 4,5 года. При этом у 55% работников не было работы на момент размещения резюме. Четверть омских медсестер с навыками анестезиста готовы к переезду (25%).