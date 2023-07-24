В Омске ищут мужчину в бордовой рубашке и с черной спортивной сумкой

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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В пятницу, 22 июля, в Омске пропал 58-летний мужчина. Он вышел из дома и не вернулся. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, как выглядит исчезнувший.
У него худощавое телосложение, каштановые волосы с проседью и серые глаза. Рост составляет 176 см. В тот день на нем была темно-бордовая рубашка, черные джинсы и такого же цвета кроссовки. С собой он взял черную спортивную сумку.
Добровольцы просят всех, кто что-то знает о местонахождении мужчины, звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.