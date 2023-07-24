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В грязи, но с разработкой. Омичи составили топ-3 самых непочетных профессий

24 июля 2023, 09:00
Фото: Город55
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Жители Омской области составили топ-3 самых непочетных профессий

Деятельность госслужащих в этом исследовании оценили неоднозначно.

Аналитики hh.ru составили рейтинг самых престижных и наименее привлекательных профессий 2023 года. Его создавали на основе ответов соискателей. Фаворитом омичей стала работа в IT-сфере (21%).

На второй строчке рейтинга оказались директора и топ-менеджеры (15%), а на третьем статус президента (12%). В первую десятку также вошли предприниматели, инженеры, врачи, нефтяники, финансовые директора и аналитики. Для респондентов также был предложен вариант «другое». Выбирая его, они отмечали, что профессии летчик, архитектор, химик и фотограф также претендуют на звание престижных. Деятельность госслужащего при этом значится в обоих рейтингах. В списке почетных она заняла пятое место (7% голосов), а в перечне самых низких по статусу — восьмое место (6%).

Подобный опрос проводили в 2020 году. Сравнивания результаты того исследования с нынешними, аналитики заметили, что из десятки престижных ушли профессии финансиста, юриста и бухгалтера. На их смену пришли нефтяник, финансовый директор и аналитик.

В аутсайдерах оказались уборщики (15%), дворники (12%) и разнорабочие (10%). Также в рейтинг самых непрестижных профессий омские соискатели занесли оператора call-центра, охранника, грузчика, ассенизатора, курьера и продавца. При выборе варианта «другое» опрашиваемые назвали профессии гардеробщика, блогера и художника. В 2020 году в десятке антирейтинга были преподаватели и учителя, которые спустились на 14 место. Выше поднялись другие названные выше профессии.

Как отметила руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко, большинство респондентов из Омской области отталкиваются при определении престижа профессии от объема зарплаты (71%). Некоторые при этом выбирали ответы, исходя из пользы того или иного дела, а также учитывая уважения в обществе представителей сферы (48%).

«Интересно, что значимость нематериальных факторов за последние два года снизилась, тогда как финансового — а именно, величины зарплаты — осталась неизменной» — прокомментировала работник сервиса.

Ранее Город55 писал о предложениях по работе медсестре-анестезисту. В платных клиниках максимальный уровень зарплаты в июле для специалистов этой категории составил 130 тыс рублей.

В Омске медсестре-анестезисту предлагают зарплату до 130 тысяч в месяц
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#Алина Ясинская#Общество#Работа#Новости#Омск#Омская область#Профессия#Работа в Омской области#Вакансии
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