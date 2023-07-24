В грязи, но с разработкой. Омичи составили топ-3 самых непочетных профессий

На второй строчке рейтинга оказались директора и топ-менеджеры (15%), а на третьем статус президента (12%). В первую десятку также вошли предприниматели, инженеры, врачи, нефтяники, финансовые директора и аналитики. Для респондентов также был предложен вариант «другое». Выбирая его, они отмечали, что профессии летчик, архитектор, химик и фотограф также претендуют на звание престижных. Деятельность госслужащего при этом значится в обоих рейтингах. В списке почетных она заняла пятое место (7% голосов), а в перечне самых низких по статусу — восьмое место (6%).