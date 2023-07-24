В Чкаловском поселке Омска во время ремонта двора варварски уничтожили деревья

Омичка рассказала, что в прошлом году старшая по дому собирала подписи жильцов для того, чтобы придомовую территорию отремонтировали. Но подписывая протокол собрания, женщина и подумать не могла, что благоустройство обернется такими последствиями. Вернувшись недавно с дачи в Омск, жительница пятиэтажки увидела, как бульдозер ради расширения дороги выкорчевывает все деревья, которые много лет назад посадили сами жильцы.