В Чкаловском поселке Омска во время ремонта двора варварски уничтожили деревья

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В редакцию Города55 обратилась омичка с жалобой на варварскую вырубку деревьев возле своего дома. Женщина проживает в пятиэтажном доме по улице Индустриальная, 4 в Чкаловске. В этом году двор пятиэтажки вошел в программу ремонта в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Омичка рассказала, что в прошлом году старшая по дому собирала подписи жильцов для того, чтобы придомовую территорию отремонтировали. Но подписывая протокол собрания, женщина и подумать не могла, что благоустройство обернется такими последствиями. Вернувшись недавно с дачи в Омск, жительница пятиэтажки увидела, как бульдозер ради расширения дороги выкорчевывает все деревья, которые много лет назад посадили сами жильцы.
«Кто же знал, что выкорчуют мою яблоньку. Она не мешала, стояла почти у самого дома. Ну срезали бы нижние ветки… Теперь и птички не прилетят зимой ягодами полакомиться. Постоянно стаи прилетали, и даже снегири», — рассказала Городу55 женщина.
Спасти от уничтожения удалось только деревья возле первого подъезда дома по Индустриальной улице. Жители вышли на улицу и не дали водителю бульдозера проехать.
Ранее Город55 писал о вырубке деревьев по улице Волочаевская. В городской администрации на сообщение об уничтожении тополей и кленов поспешили сообщить, что большинство из них было аварийными и попало в зону работ по обустройству технических тротуаров и парковочных карманов.