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В Чкаловском поселке Омска во время ремонта двора варварски уничтожили деревья

24 июля 2023, 10:21
Фото: Предоставлено Городу55
Деревья снесли возле пятиэтажного дома по улице Индустриальная
Ремонт придомовой территории в Октябрьском округе обернулся сносом деревьев, которые много лет назад посадили сами жители.

В редакцию Города55 обратилась омичка с жалобой на варварскую вырубку деревьев возле своего дома. Женщина проживает в пятиэтажном доме по улице Индустриальная, 4 в Чкаловске. В этом году двор пятиэтажки вошел в программу ремонта в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Омичка рассказала, что в прошлом году старшая по дому собирала подписи жильцов для того, чтобы придомовую территорию отремонтировали. Но подписывая протокол собрания, женщина и подумать не могла, что благоустройство обернется такими последствиями. Вернувшись недавно с дачи в Омск, жительница пятиэтажки увидела, как бульдозер ради расширения дороги выкорчевывает все деревья, которые много лет назад посадили сами жильцы.

«Кто же знал, что выкорчуют мою яблоньку. Она не мешала, стояла почти у самого дома. Ну срезали бы нижние ветки… Теперь и птички не прилетят зимой ягодами полакомиться. Постоянно стаи прилетали, и даже снегири», — рассказала Городу55 женщина.
Все, что осталось после сноса деревьев на улице ИндустриальнаяВсе, что осталось после сноса деревьев на улице Индустриальная

Спасти от уничтожения удалось только деревья возле первого подъезда дома по Индустриальной улице. Жители вышли на улицу и не дали водителю бульдозера проехать.

Ранее Город55 писал о вырубке деревьев по улице Волочаевская. В городской администрации на сообщение об уничтожении тополей и кленов поспешили сообщить, что большинство из них было аварийными и попало в зону работ по обустройству технических тротуаров и парковочных карманов.

Березы — все. Омичи пожаловались на вырубку деревьев, которые отстоял мэр
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#Юлия Истомина#Вырубка деревьев#Снос деревьев#Ремонт дворов#Дорога#Жалобы#Город#Общество#Новости#Омск
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