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Published Сегодня, 08:37

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Третье уголовное дело возбуждено после массовой драки со стрельбой на Сахалине

24 июля 2023, 08:37
По результатам массовой драки со стрельбой на Сахалине, возбуждено уже третье уголовное дело. Инцидент произошел в городе Долинске, где более десятка мужчин вступили в рукопашные схватки и таранили друг друга автомобилями.

Правоохранительные органы быстро реагировали и доставили в отделение полиции троих участников потасовки, личности еще троих были установлены. Сразу же были возбуждены уголовные дела по двум статьям: хулиганство и умышленное причинение тяжких телесных повреждений с помощью оружия. Позже было возбуждено и третье уголовное дело по поводу покушения на убийство, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Информация о происшествии была подтверждена заявлением прокуратуры Сахалинской области, однако полиция и следователям предстоит еще провести много работы, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Пока точное количество участников драки остается неизвестным. Ситуация требует дальнейшего расследования для выявления всех подробностей и причин возникновения столкновения.

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