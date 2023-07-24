Третье уголовное дело возбуждено после массовой драки со стрельбой на Сахалине

Правоохранительные органы быстро реагировали и доставили в отделение полиции троих участников потасовки, личности еще троих были установлены. Сразу же были возбуждены уголовные дела по двум статьям: хулиганство и умышленное причинение тяжких телесных повреждений с помощью оружия. Позже было возбуждено и третье уголовное дело по поводу покушения на убийство, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».