Степень износа — 100%. В Омской области больше 30 лет не могут обновить водопровод

Проверка прокуратуры показала, что участки водопровода на улицах Лисина, Магистральная, Больничный переулок и Рабочая в поселке Большеречье находятся в неудовлетворительном состоянии. Они были введены в эксплуатацию больше 30 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировались, степень их износа — 100%.