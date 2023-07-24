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Степень износа — 100%. В Омской области больше 30 лет не могут обновить водопровод

24 июля 2023, 09:23
Фото: 1MI

В Омской области обязали отремонтировать водопровод с износом 100%

Прокуратура Большереченского района обязала коммунальное предприятие заняться водопроводом, о котором забыли на 30 лет.

Проверка прокуратуры показала, что участки водопровода на улицах Лисина, Магистральная, Больничный переулок и Рабочая в поселке Большеречье находятся в неудовлетворительном состоянии. Они были введены в эксплуатацию больше 30 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировались, степень их износа — 100%.

После проверки прокуратура внесла представление директору МУП «Большереченского коммунального комплекса» («БКК»), однако мер по замене аварийных частей водопровода принято не было, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать МУП «БКК» выполнить ремонт. Большереченский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и теперь исполнение судебного акта будет под его контролем.

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#Анастасия Баянова#Прокуратура#Омск#Суд#Водоснабжение#Водопровод#Омская область
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