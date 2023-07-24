Степень износа — 100%. В Омской области больше 30 лет не могут обновить водопровод

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Проверка прокуратуры показала, что участки водопровода на улицах Лисина, Магистральная, Больничный переулок и Рабочая в поселке Большеречье находятся в неудовлетворительном состоянии. Они были введены в эксплуатацию больше 30 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировались, степень их износа — 100%.
После проверки прокуратура внесла представление директору МУП «Большереченского коммунального комплекса» («БКК»), однако мер по замене аварийных частей водопровода принято не было, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать МУП «БКК» выполнить ремонт. Большереченский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и теперь исполнение судебного акта будет под его контролем.