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Спасение трехлетнего ребенка в якутском селе: Малыш нашел укрытие в болоте

24 июля 2023, 08:25
В прошлую субботу в селе Кустур, Якутия, произошло исчезновение трехлетнего малыша. Однако благодаря оперативным действиям спасателей, ребенка удалось обнаружить — он прятался в воде.

Согласно информации от службы спасения Якутии, ребенок пропал, когда гулял со старшим братом и сестрой. Мгновенно родные и более 50 местных жителей приступили к его поиску, пишет ФедералПресс.

Для организации поисковой операции из поселка Батагай был направлен вертолет с командой спасателей и правоохранителей. Поиск ребенка проводился с воздуха, а также наземными силами, которые прочесывали местность.

Через полтора часа воздушная поисковая группа заметила малыша, и спасатели передали информацию наземным поисковикам. Скоро ребенка обнаружили сидящим в воде на болоте, отдаленном на 6 километров от его родного села.

Трехлетнего мальчика доставили в местную больницу, где его осмотрели медики. Его состояние оказалось тяжелым из-за переохлаждения, и его доставили в село Батагай санитарным автомобилем для дальнейшего лечения. Благодаря оперативности и координации спасателей удалось предотвратить трагедию и вернуть ребенка к родным.

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