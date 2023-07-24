Спасение трехлетнего ребенка в якутском селе: Малыш нашел укрытие в болоте

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Согласно информации от службы спасения Якутии, ребенок пропал, когда гулял со старшим братом и сестрой. Мгновенно родные и более 50 местных жителей приступили к его поиску, пишет ФедералПресс.
Для организации поисковой операции из поселка Батагай был направлен вертолет с командой спасателей и правоохранителей. Поиск ребенка проводился с воздуха, а также наземными силами, которые прочесывали местность.
Через полтора часа воздушная поисковая группа заметила малыша, и спасатели передали информацию наземным поисковикам. Скоро ребенка обнаружили сидящим в воде на болоте, отдаленном на 6 километров от его родного села.
Трехлетнего мальчика доставили в местную больницу, где его осмотрели медики. Его состояние оказалось тяжелым из-за переохлаждения, и его доставили в село Батагай санитарным автомобилем для дальнейшего лечения. Благодаря оперативности и координации спасателей удалось предотвратить трагедию и вернуть ребенка к родным.