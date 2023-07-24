Спасение трехлетнего ребенка в якутском селе: Малыш нашел укрытие в болоте

Трехлетнего мальчика доставили в местную больницу, где его осмотрели медики. Его состояние оказалось тяжелым из-за переохлаждения, и его доставили в село Батагай санитарным автомобилем для дальнейшего лечения. Благодаря оперативности и координации спасателей удалось предотвратить трагедию и вернуть ребенка к родным.