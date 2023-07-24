Состоялось первое очное заседание совета директоров ОАО «РЖД» в новом составе

Posted 24 июля, 15:46
Published 24 июля, 15:46
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Совет избрал Андрея Белоусова председателем совета директоров ОАО «РЖД» на новый корпоративный год и утвердил составы комитетов совета директоров и их председателей.
Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации, стал председателем комитета по стратегическому планированию. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, возглавил комитет по цифровой трансформации и инновационному развитию. Сергей Степашин, независимый член совета директоров и председатель попечительского совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, стал председателем комитета по аудиту и рискам. Алексей Комиссаров, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, возглавил комитет по кадрам и вознаграждениям.
Совет утвердил функциональные ключевые показатели эффективности для членов правления ОАО «РЖД».
Также на заседании был представлен доклад о результатах реализации проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» за I полугодие 2023 года. Были также обсуждены другие вопросы, связанные с реализацией проекта.
В заседании совета приняли личное участие генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев.